De prisión a la playa: la vida de Juan Orlando Hernández tras recuperar su libertad en EE UU

A cuatro meses de haber recuperado su libertad, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) muestra una vida alejada de los tribunales y más cercana a momentos de descanso y reflexión en Estados Unidos.
El exmandatario fue liberado en diciembre de 2025, luego de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgara un indulto total.
Cabe recordar que, en junio de 2024, Hernández había sido condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
Desde entonces, Hernández ha compartido en redes sociales imágenes que reflejan su nueva rutina: caminatas en la playa, comidas típicas hondureñas y mensajes de agradecimiento por su libertad.
En varias publicaciones se le observa relajado, con lentes de sol y vestimenta casual, disfrutando del mar tras haber permanecido más de cinco años privado de libertad.
En uno de sus mensajes más recientes escribió: “Hace cuatro años comenzó una prueba difícil e injusta, pero hoy la palabra que prevalece es LIBERTAD"
Agregó: "Gracias a Dios por ser mi guía y no soltar mi mano. Mi corazón sigue con mi familia, mis amigos y mi amada Honduras. ¡Gracias por no dejarme solo!”.
Además, ha dejado ver que mantiene cercanía con sus raíces, al compartir momentos en los que consume alimentos típicos como tostadas y quesadillas, evocando su país de origen.
Aunque su entorno exacto no ha sido revelado, las imágenes sugieren que permanece en algún punto costero de Estados Unidos, donde pasa el tiempo en actividades de descanso.
Pese a la distancia, el expresidente ha reiterado en sus publicaciones que continúa pensando en su familia y en Honduras, al tiempo que sostiene que su liberación representa un acto de justicia.
Las fotografías más recientes muestran a Hernández sonriente y con semblante relajado, en contraste con los años que pasó enfrentando procesos judiciales en el extranjero.
Su vida actual, marcada por la libertad recuperada, se desarrolla lejos del escenario político, pero bajo la mirada pública que sigue cada uno de sus movimientos.