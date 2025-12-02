  1. Inicio
¿PL, PN o Libre?: Estos son los partidos que van ganando las principales alcaldías

El PN y el PL, al igual que a nivel presidencial, se disputan el liderazgo de los principales municipios de Honduras. A continuación, algunas alcaldías de la zona norte y otros sectores

  • 02 de diciembre de 2025 a las 17:37
Las principales alcaldías de Honduras también están siendo disputadas entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, aunque Libre también ha ganado algunas. Aquí los detalles.

 Foto: Cortesía
En el Distrito Central, el partido Libertad y Refundación (Libre) registra 90,508 votos, seguido del Partido Nacional con 89,749 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Santa Lucía lidera el Partido Nacional con 2,613 votos, mientras que el partido Libertad y Refundación (Libre) registra 1,522 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Valle de Ángeles va ganando el Partido Nacional con 2,827 votos, seguido por el Partido Liberal con 2,805 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Talanga lidera el Partido Liberal con 3,149 votos, y en segundo lugar se ubica el Partido Nacional con 2,970 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En San Pedro Sula lidera el Partido Liberal con 118,087 votos y, por debajo, el Partido Nacional con 20,682 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Villanueva, Cortés, el Partido Liberal lleva la ventaja al acumular 11,552 votos, mientras que el Partido Nacional se ubica en segundo lugar con 6,483 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Choloma, el partido Libertad y Refundación (Libre) registra 18,483 votos, y en segundo lugar queda el Partido Liberal con 10,947 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En el municipio de La Lima, el Partido Liberal lidera los resultados con 4,826 votos, seguido por el Partido Nacional con 4,674 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En La Ceiba, el Partido Liberal ocupa el primer lugar con 19,145 votos, mientras que el Partido Nacional se ubica en segundo lugar con 9,890 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Comayagua, el Partido Liberal lidera con 15,661 votos, y Libre se ubica en el segundo lugar con 6,118 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Siguatepeque, el Partido Nacional tomó la ventaja con 10,391 votos, seguido del Partido Liberal con 8,897 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Juticalpa, el Partido Nacional lleva la ventaja con 12,300 votos, mientras que Libre se posiciona en segundo lugar con 6,176 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Catacamas, Libre lleva la ventaja al acumular 7,840 votos, y el Partido Nacional se ubica en segundo lugar con 6,206 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Danlí, el Partido Nacional lleva la ventaja con 16,106 votos, seguido por el Partido Liberal con 11,798 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Choluteca, el Partido Nacional se posiciona en primer lugar con 16,274 votos, y en segundo lugar se ubica el Partido Liberal con 9,560 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En San Lorenzo, la alcaldía la está ganando el Partido Liberal con 7,665 votos, seguido por el Partido Nacional con 2,553 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Gracias, Lempira, el Partido Nacional acumuló 5,526 votos, mientras que Libertad y Refundación queda en segundo lugar con 2,699 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Santa Bárbara, el Partido Libre lidera con 6,240 votos, seguido por el Partido Nacional con 4,061 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En El Progreso, el Partido Liberal lleva la ventaja con 14,596 votos, y el Partido Libertad y Refundación (Libre) se ubica en segundo lugar con 13,580 votos.

 Foto: Captura de pantalla
En Santa Rosa de Copán, el Partido Liberal lidera con 12,977 votos, por encima de los 1,532 votos del Partido Nacional.

 Foto: Captura de pantalla
En La Esperanza, el Partido Nacional se posiciona en primer lugar con 2,446 votos, por encima de los 813 votos del Partido Liberal.

 Foto: Captura de pantalla
