Hasta francotiradores: fuerte operativo de seguridad por toma de posesión de Nasry Asfura

Un amplio despliegue policial y militar resguarda el Centro de Tegucigalpa previo a la toma de posesión de Nasry Asfura. Aquí las imágenes del operativo de seguridad

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 07:39
Nasry Asfura tomará posesión oficialmente de su cargo este martes 27 de enero en el Congreso Nacional, y así se ha desplegado el dispositivo de seguridad en los alrededores del Legislativo.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO
Todo está preparado para la toma de posesión de Nasry Asfura. En las afueras del hemiciclo legislativo se observa un fuerte resguardo policial y militar.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO
Miembros de la Policía Militar del Orden Público están ubicados en distintos puntos aledaños al Congreso Nacional.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO
Asimismo, hay presencia de la Policía Nacional, y según informaron más de 1,000 agentes han sido desplegados como parte del plan de seguridad.

 Foto: Redes sociales
Un total de 10 calles han sido cerradas debido a la toma de posesión de Nasry Asfura, además de decenas de patrullas que realizan recorridos constantes. Las autoridades ya tienen definido el plan de seguridad para el acto presidencial.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO
Los accesos al Poder Legislativo permanecen resguardados por miles de efectivos policiales y militares, previo a la toma de posesión de Nasry Asfura. El presidente Nasry “Tito” Asfura asumirá el poder este martes en sustitución de Iris Xiomara Castro.

 Foto: Redes sociales
“Este día la Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad en el marco de la investidura del presidente constitucional Nasry Juan Asfura”, informó la institución policial.

 Foto: Redes sociales
“Hay patrullas en los alrededores del parque y se realizan recorridos constantes. También se están removiendo vehículos estacionados, ya que se desconoce la identidad de sus propietarios”, detalló la Policía Nacional.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con las autoridades, alrededor de 3,000 miembros de las Fuerzas Armadas han sido desplegados. Además, se realizan revisiones de mochilas y carteras para evitar cualquier tipo de amenaza, y se ha confirmado la presencia de francotiradores en posiciones estratégicas.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO
Además, se realizan revisiones de mochilas y carteras para evitar cualquier tipo de amenaza, y se ha confirmado la presencia de francotiradores en posiciones estratégicas.

 Foto: Redes sociales
