Hasta francotiradores: fuerte operativo de seguridad por toma de posesión de Nasry Asfura

Nasry Asfura tomará posesión oficialmente de su cargo este martes 27 de enero en el Congreso Nacional, y así se ha desplegado el dispositivo de seguridad en los alrededores del Legislativo.
Todo está preparado para la toma de posesión de Nasry Asfura. En las afueras del hemiciclo legislativo se observa un fuerte resguardo policial y militar.
Miembros de la Policía Militar del Orden Público están ubicados en distintos puntos aledaños al Congreso Nacional.
Asimismo, hay presencia de la Policía Nacional, y según informaron más de 1,000 agentes han sido desplegados como parte del plan de seguridad.
Un total de 10 calles han sido cerradas debido a la toma de posesión de Nasry Asfura, además de decenas de patrullas que realizan recorridos constantes. Las autoridades ya tienen definido el plan de seguridad para el acto presidencial.
Los accesos al Poder Legislativo permanecen resguardados por miles de efectivos policiales y militares, previo a la toma de posesión de Nasry Asfura. El presidente Nasry “Tito” Asfura asumirá el poder este martes en sustitución de Iris Xiomara Castro.
“Este día la Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad en el marco de la investidura del presidente constitucional Nasry Juan Asfura”, informó la institución policial.
“Hay patrullas en los alrededores del parque y se realizan recorridos constantes. También se están removiendo vehículos estacionados, ya que se desconoce la identidad de sus propietarios”, detalló la Policía Nacional.
De acuerdo con las autoridades, alrededor de 3,000 miembros de las Fuerzas Armadas han sido desplegados. Además, se realizan revisiones de mochilas y carteras para evitar cualquier tipo de amenaza, y se ha confirmado la presencia de francotiradores en posiciones estratégicas.
