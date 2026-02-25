Frente frío deja mínimas de 9 grados en Honduras: las zonas más afectadas por el frente frío

Intibucá es una de las zonas más heladas, con máximas de 22 °C y mínimas de 9 °C. En Olancho se pronostican máximas de 30 °C y mínimas de 12 °C; en Santa Bárbara, máximas de 26 °C y mínimas de 14 °C; en Valle, máximas de 36 °C y mínimas de 22 °C; y en Yoro, máximas de 26 °C y mínimas de 12 °C.