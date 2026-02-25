Frente frío deja mínimas de 9 grados en Honduras: las zonas más afectadas por el frente frío

Bajas temperaturas se registran en varias zonas de Honduras por la masa de aire frío que continúa afectando el territorio nacional. Aquí los detalles de los departamentos más impactados.
Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que “persiste la influencia de una masa de aire frío sobre el territorio nacional”.
Durante la tarde de este miércoles se esperan lluvias muy aisladas, producto de la humedad procedente del mar Caribe, debido a los vientos del este y noreste.
Para este miércoles, en el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 12 °C, condiciones que mantendrán un ambiente fresco durante la madrugada y primeras horas del día.
En El Paraíso se registrarán máximas de 26 °C y mínimas de 12 °C; en Francisco Morazán, máximas de 26 °C y mínimas de 12 °C; y en Gracias a Dios, máximas de 26 °C y mínimas de 24 °C.
Intibucá es una de las zonas más heladas, con máximas de 22 °C y mínimas de 9 °C. En Olancho se pronostican máximas de 30 °C y mínimas de 12 °C; en Santa Bárbara, máximas de 26 °C y mínimas de 14 °C; en Valle, máximas de 36 °C y mínimas de 22 °C; y en Yoro, máximas de 26 °C y mínimas de 12 °C.
En Islas de la Bahía se esperan máximas de 26 °C y mínimas de 24 °C, mientras que en el departamento de La Paz se pronostican máximas de 28 °C y mínimas de 12 °C.
En Atlántida se reportan máximas de 26 °C y mínimas de 20 °C; en Choluteca, máximas de 36 °C y mínimas de 22 °C.
En Colón se prevén máximas de 26 °C y mínimas de 28 °C, y en Comayagua máximas de 28 °C y mínimas de 14 °C.
En Copán se registran máximas de 24 °C y mínimas de 12 °C; en Cortés, máximas de 26 °C y mínimas de 16 °C. En Lempira, máximas de 26 °C y mínimas de 12 °C; y en Ocotepeque, máximas de 24 °C y mínimas de 12 °C.