Frente frío deja mínimas de 9 grados en Honduras: las zonas más afectadas por el frente frío

Una masa de aire frío persiste en Honduras, reportando mínimas de hasta 9 grados centígrados. ¿Qué zonas son las más heladas?

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 06:38
Frente frío deja mínimas de 9 grados en Honduras: las zonas más afectadas por el frente frío
1 de 10

Bajas temperaturas se registran en varias zonas de Honduras por la masa de aire frío que continúa afectando el territorio nacional. Aquí los detalles de los departamentos más impactados.

 Foto: EL HERALDO
2 de 10

Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que “persiste la influencia de una masa de aire frío sobre el territorio nacional”.

3 de 10

Durante la tarde de este miércoles se esperan lluvias muy aisladas, producto de la humedad procedente del mar Caribe, debido a los vientos del este y noreste.

4 de 10

Para este miércoles, en el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 12 °C, condiciones que mantendrán un ambiente fresco durante la madrugada y primeras horas del día.

5 de 10

En El Paraíso se registrarán máximas de 26 °C y mínimas de 12 °C; en Francisco Morazán, máximas de 26 °C y mínimas de 12 °C; y en Gracias a Dios, máximas de 26 °C y mínimas de 24 °C.

6 de 10

Intibucá es una de las zonas más heladas, con máximas de 22 °C y mínimas de 9 °C. En Olancho se pronostican máximas de 30 °C y mínimas de 12 °C; en Santa Bárbara, máximas de 26 °C y mínimas de 14 °C; en Valle, máximas de 36 °C y mínimas de 22 °C; y en Yoro, máximas de 26 °C y mínimas de 12 °C.

7 de 10

En Islas de la Bahía se esperan máximas de 26 °C y mínimas de 24 °C, mientras que en el departamento de La Paz se pronostican máximas de 28 °C y mínimas de 12 °C.

8 de 10

En Atlántida se reportan máximas de 26 °C y mínimas de 20 °C; en Choluteca, máximas de 36 °C y mínimas de 22 °C.

9 de 10

En Colón se prevén máximas de 26 °C y mínimas de 28 °C, y en Comayagua máximas de 28 °C y mínimas de 14 °C.

10 de 10

En Copán se registran máximas de 24 °C y mínimas de 12 °C; en Cortés, máximas de 26 °C y mínimas de 16 °C. En Lempira, máximas de 26 °C y mínimas de 12 °C; y en Ocotepeque, máximas de 24 °C y mínimas de 12 °C.

