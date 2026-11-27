En el caso de los diputados suplentes, el salario base es de 54,535.45 lempiras mensuales, por lo que el descuento por una inasistencia representa aproximadamente 1,817.85 lempiras. ¿Quiénes son los diputados que no asistieron al Congreso Nacional el pasado jueves 26 de noviembre? Estos son los parlamentarios señalados.