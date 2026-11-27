Javier Alejandro Mendieta Servellón, Víctor Napoleón Amador Morales y Wilson Rolando Pineda Díaz son los tres diputados nacionalistas a quienes se les descontará un día de salario por no haberse presentado al Congreso Nacional el pasado jueves 26 de noviembre.
La medida fue anunciada por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma. Pero ¿cuánto dinero perdieron los parlamentarios faltistas?
El monto de la deducción depende de si se trata de un diputado suplente o propietario y de si, además, ocupa un cargo directivo en el Congreso Nacional, según ha explicado en ocasiones anteriores el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.
La deducción ronda los 3,000 lempiras por jornada cuando se trata de un diputado propietario.
Un diputado propietario tiene un salario base de 90,892 lempiras mensuales. Al dividir esta cantidad entre los 30 días del mes, el descuento por una jornada de ausencia asciende a 3,029.73 lempiras.
Es decir, a Mendieta, Amador y Pineda se les deducirán aproximadamente 3,000 lempiras de su salario. ¿Qué ocurre cuando se trata de un diputado suplente?
En el caso de los diputados suplentes, el salario base es de 54,535.45 lempiras mensuales, por lo que el descuento por una inasistencia representa aproximadamente 1,817.85 lempiras. ¿Quiénes son los diputados que no asistieron al Congreso Nacional el pasado jueves 26 de noviembre? Estos son los parlamentarios señalados.
Javier Alejandro Mendieta Servellón es diputado propietario por el departamento de Choluteca y representante del Partido Nacional.
También figura Víctor Napoleón Amador Morales, diputado propietario por el departamento de Intibucá y miembro del Partido Nacional.
Por su parte, Wilson Rolando Pineda Díaz es diputado del Partido Nacional y representante del departamento de Lempira.