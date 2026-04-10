"Esta comisión no va a vulnerar ningún derecho”: Inician reuniones previas al juicio político

En la primera reunión de trabajo de la comisión especial del juicio político se definieron los lineamientos y el cronograma de comparecencias. Aquí más detalles.
El encuentro, presidido por la diputada Tania Pinto, marca el arranque oficial de las actuaciones en el proceso que involucra a Marlon Ochoa, consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); así como a Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, magistrados suplentes suspendidos del mismo órgano.
Pinto, también vicepresidenta del Congreso Nacional, aseguró que el proceso se desarrollará con imparcialidad y respeto absoluto a los derechos de los denunciados, quienes fueron suspendidos de sus cargos desde el jueves tras la aprobación del pleno legislativo.
La titular de la comisión enfatizó que uno de los pilares del proceso será el respeto al debido proceso, garantizando que los funcionarios señalados puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa.
Como parte de las primeras decisiones adoptadas, se definió el calendario de audiencias, que se llevará a cabo el próximo lunes, dentro del plazo legal establecido.
Según lo informado, Marlon Ochoa será el primero en comparecer a las 9:00 de la mañana, seguido por Mario Morazán a las 11:00 del día.
Posteriormente, Lourdes Mejía deberá presentarse a la 1:00 de la tarde, mientras que Gabriel Gutiérrez ha sido citado para las 3:00 de la tarde.
Con estas acciones, la comisión especial da inicio formal al juicio político, estableciendo las bases del proceso y reiterando su compromiso de actuar conforme a la ley, mientras se desarrollan las audiencias que definirán la situación de los funcionarios señalados.