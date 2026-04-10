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"Esta comisión no va a vulnerar ningún derecho”: Inician reuniones previas al juicio político

La comisión especial de juicio político del Congreso Nacional inició formalmente este viernes el proceso contra cuatro funcionarios electorales, tras sostener su primera reunión de trabajo

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 16:00
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En la primera reunión de trabajo de la comisión especial del juicio político se definieron los lineamientos y el cronograma de comparecencias. Aquí más detalles.

 Fotos: Cortesía Congreso Nacional | Estalin Irías | El Heraldo
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El encuentro, presidido por la diputada Tania Pinto, marca el arranque oficial de las actuaciones en el proceso que involucra a Marlon Ochoa, consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); así como a Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, magistrados suplentes suspendidos del mismo órgano.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
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Pinto, también vicepresidenta del Congreso Nacional, aseguró que el proceso se desarrollará con imparcialidad y respeto absoluto a los derechos de los denunciados, quienes fueron suspendidos de sus cargos desde el jueves tras la aprobación del pleno legislativo.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
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La titular de la comisión enfatizó que uno de los pilares del proceso será el respeto al debido proceso, garantizando que los funcionarios señalados puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
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Como parte de las primeras decisiones adoptadas, se definió el calendario de audiencias, que se llevará a cabo el próximo lunes, dentro del plazo legal establecido.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
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Según lo informado, Marlon Ochoa será el primero en comparecer a las 9:00 de la mañana, seguido por Mario Morazán a las 11:00 del día.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
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Posteriormente, Lourdes Mejía deberá presentarse a la 1:00 de la tarde, mientras que Gabriel Gutiérrez ha sido citado para las 3:00 de la tarde.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
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Con estas acciones, la comisión especial da inicio formal al juicio político, estableciendo las bases del proceso y reiterando su compromiso de actuar conforme a la ley, mientras se desarrollan las audiencias que definirán la situación de los funcionarios señalados.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
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