Diputados de Libre protestan previo a sesión para conocer denuncias de juicio político

Con consignas como “No es juicio, es persecución”, “Si quieren destitución, tendrán insurrección” e “Insurrección legislativa”, diputados del partido Partido Libertad y Refundación (Libre) se manifestaron antes del inicio de la sesión del Congreso Nacional, en la que se prevé abordar denuncias de juicio político contra altos funcionarios del Estado.
La jornada estuvo marcada por un ambiente de tensión política, en medio del anuncio de diputados del Partido Liberal de Honduras sobre la elaboración de al menos dos denuncias de juicio político, que podrían ampliarse a cuatro funcionarios.
El diputado liberal Francis Cabrera confirmó que trabaja en iniciativas orientadas a someter a juicio político a funcionarios, asegurando que el objetivo es aplicar mecanismos legales para garantizar estabilidad institucional.
De acuerdo con información conocida en las últimas horas, entre los funcionarios que podrían ser señalados figuran Johel Zelaya, Marlon Ochoa, Mario Morazán y Rebeca Ráquel.
Cabrera indicó que el proceso busca que los señalados comparezcan ante el Congreso Nacional, donde podrán ejercer su derecho a la defensa, mientras que cualquier responsabilidad penal correspondería al Ministerio Público.
En paralelo, legisladores de Libre expresaron su rechazo al posible proceso, calificándolo como un intento de persecución política.
Durante la protesta, también destacaron consignas en respaldo al consejero electoral Marlon Ochoa, a quien calificaron como “el único que sí defendió la democracia”.
Las manifestaciones se desarrollaron mientras se esperaba el inicio de la sesión legislativa convocada para las 4:00 de la tarde, la cual fue reprogramada para las 5:30 y no inició a la hora prevista.
Para que un juicio político avance en el Congreso Nacional se requiere el voto favorable de al menos 86 diputados. Hasta el momento, no se ha confirmado que exista el consenso necesario para alcanzar esa mayoría calificada.
Por su parte, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, afirmó que el juicio político es un mecanismo establecido en la Constitución y rechazó que se trate de una persecución.
Según explicó, el proceso contempla etapas como la admisión de la denuncia, la posible suspensión del funcionario y la creación de una comisión especial que investigará el caso, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Zambrano agregó que, hasta el momento, no se han presentado formalmente las denuncias ante la secretaría del Congreso, por lo que el número de funcionarios que podrían ser sometidos a este procedimiento aún no está definido.