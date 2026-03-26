Congreso presidido por Zambrano: más sesiones en dos meses que en la era Redondo

En este corto periodo, el pleno ha celebrado 29 sesiones. El informe de productividad revela que, además de las sesiones plenarias, se han desarrollado 10 reuniones de junta directiva y se han conformado 35 comisiones de trabajo. Este despliegue ha permitido la aprobación de 36 decretos, lo que arroja un promedio de 1.5 leyes por día, enfocadas principalmente en amnistías y reactivación económica.