“He dedicado mi vida a luchar contra los narcos y la corrupción”: Nasralla tras promesa de Trump de indultar a JOH

En una conferencia de prensa, Salvador Nasralla se vistió con una camisa con las palabras: "JOH NUNCA MÁS", tras el anuncio de indulto de Trump a Juan Orlando Hernández

  • 28 de noviembre de 2025 a las 20:38
1 de 10

El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, en una conferencia de prensa brindada este viernes -28 de noviembre-, reaccionó con profundo rechazo al indulto prometido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH) y también hacia el apoyo del magnate estadounidense a su rival en los comicios, Nasry "Tito" Asfura.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
2 de 10

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que indultará al exmandatario nacionalista, Hernández, quien está preso en su país tras haber sido condenado a 45 años de cárcel por cargos relacionados con el narcotráfico.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
3 de 10

La decisión de Trump ha causado revuelo en todo el país, algunos han reaccionado con positivismo y otros, como Nasralla, con profundo rechazo. También, llamó, por segunda vez en esta semana, a los hondureños a votar por Nasry, asegurando que es el mejor candidato y es con quien Estados Unidos sí podría trabajar.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
4 de 10

Durante la conferencia de prensa, Nasralla aseguró que "todos sabemos quiénes fueron los que saquearon el Seguro Social mientras miles de hondureños morían sin medicinas".

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
5 de 10

"Los responsables del escándalo de los hospitales móviles, los del Trans-450, los que impulsaron la reelección ilegal violando la Constitución", añadió.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
6 de 10

Continuó diciendo que "nuestros adversarios saben y están moviendo todo lo que pueden mover para quitarnos la decencia y la honestidad de nuestro futuro gobierno".

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
7 de 10

Momentos después de brindar sus declaraciones, Nasralla y su esposa, Iroskha Elvir, se pusieron una camiseta con las palabras: "JOH NUNCA MÁS" y "Fuera el familión".

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
8 de 10

Posteriormente, los presentes comenzaron a gritar: "¡No volverán!", con sumo fervor.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
9 de 10

Nasralla no dio mayores declaraciones sobre el indulto de JOH y el nuevo mensaje de respaldo a Nasry Asfura, además del mensaje que envió con sus camisetas.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
10 de 10

En la conferencia, Nasralla no dudo en afirmar que "esta vez es imposible que te roben (el voto), hoy Honduras tiene una estructura nacional sólida, valiente y organizada en nuestro glorioso Partido Liberal", sostuvo.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
