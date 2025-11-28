“He dedicado mi vida a luchar contra los narcos y la corrupción”: Nasralla tras promesa de Trump de indultar a JOH

El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, en una conferencia de prensa brindada este viernes -28 de noviembre-, reaccionó con profundo rechazo al indulto prometido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH) y también hacia el apoyo del magnate estadounidense a su rival en los comicios, Nasry "Tito" Asfura.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que indultará al exmandatario nacionalista, Hernández, quien está preso en su país tras haber sido condenado a 45 años de cárcel por cargos relacionados con el narcotráfico.
La decisión de Trump ha causado revuelo en todo el país, algunos han reaccionado con positivismo y otros, como Nasralla, con profundo rechazo. También, llamó, por segunda vez en esta semana, a los hondureños a votar por Nasry, asegurando que es el mejor candidato y es con quien Estados Unidos sí podría trabajar.
Durante la conferencia de prensa, Nasralla aseguró que "todos sabemos quiénes fueron los que saquearon el Seguro Social mientras miles de hondureños morían sin medicinas".
"Los responsables del escándalo de los hospitales móviles, los del Trans-450, los que impulsaron la reelección ilegal violando la Constitución", añadió.
Continuó diciendo que "nuestros adversarios saben y están moviendo todo lo que pueden mover para quitarnos la decencia y la honestidad de nuestro futuro gobierno".
Momentos después de brindar sus declaraciones, Nasralla y su esposa, Iroskha Elvir, se pusieron una camiseta con las palabras: "JOH NUNCA MÁS" y "Fuera el familión".
Posteriormente, los presentes comenzaron a gritar: "¡No volverán!", con sumo fervor.
Nasralla no dio mayores declaraciones sobre el indulto de JOH y el nuevo mensaje de respaldo a Nasry Asfura, además del mensaje que envió con sus camisetas.
En la conferencia, Nasralla no dudo en afirmar que "esta vez es imposible que te roben (el voto), hoy Honduras tiene una estructura nacional sólida, valiente y organizada en nuestro glorioso Partido Liberal", sostuvo.