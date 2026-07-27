Claves para entender el regreso de JOH: escenario que reconfigura el debate sobre justicia, política y poder en Honduras

Además de referirse a su situación personal, dedicó varios minutos a hablar del Partido Nacional. Aseguró que no pretende regresar para competir por un cargo de elección popular y sostuvo que su intención es contribuir a mantener la unidad de la institución política a la que pertenece. También manifestó públicamente su respaldo al presidente Nasry Asfura y llamó a fortalecer las instituciones del país.