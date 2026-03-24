Así salió Johel Zelaya tras maratónica comparecencia ante comisión investigadora

El fiscal general suspendido, Johel Zelaya, salió de la maratónica comparecencia ante la comisión especial del Congreso Nacional asegurando que enfrenta un juicio político sin haber cometido delitos y denunciando un proceso que, a su criterio, ya tiene una decisión definida.
“Venimos a hablar nuestra verdad. Estoy sometido a un juicio político. No he cometido un delito”, expresó Zelaya al concluir la audiencia, en la que defendió su gestión y rechazó los señalamientos en su contra.
El funcionario afirmó que llegó preparado ante cualquier escenario, incluso una eventual detención.
“Venía listo para irme a la cárcel. Me despedí de mi familia porque pensé que podían cometer un exceso y mandarme a prisión”, declaró, al tiempo que insistió en que no teme al proceso que enfrenta.
Zelaya también cuestionó el desarrollo de la audiencia, señalando que los diputados ya habrían fijado una postura en su contra.
Según dijo, durante su comparecencia percibió un ambiente adverso y críticas públicas previas por parte de los legisladores. “Todos se han pronunciado de manera peyorativa contra este fiscal”, sostuvo.
En sus declaraciones, calificó el proceso como un “crimen contra la institucionalidad” y no únicamente en su contra, al considerar que se estarían vulnerando principios legales en el desarrollo del juicio político.
El fiscal suspendido explicó además que no presentó pruebas de descargo durante la audiencia, argumentando que se le habría impedido regresar al Ministerio Público. Aseguró que en esa institución se encuentran documentos y expedientes que, según indicó, podrían involucrar a miembros del Congreso Nacional.
“Ellos saben que están siendo investigados”, afirmó Zelaya sin ofrecer nombres, al tiempo que dejó entrever que el proceso en su contra estaría vinculado a esas investigaciones.
Finalmente, reiteró que no abandonará su defensa y que continuará enfrentando el juicio político en las instancias correspondientes, mientras el Congreso Nacional avanza en el procedimiento que definirá si es destituido definitivamente o restituido en el cargo.