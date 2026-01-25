Ambiente en las afueras del Congreso Nacional previo al inicio de primera legislatura

Un ambiente de alta vigilancia y expectativa se vive este domingo en las afueras del Congreso Nacional, donde autoridades de seguridad mantienen un amplio despliegue militar y policial con motivo del inicio del nuevo período legislativo y municipal en el país.
Desde horas tempranas, los alrededores del Parlamento fueron resguardados por centenares de efectivos, quienes instalaron vallas de seguridad y controles de acceso en calles aledañas, mientras se observó patrullaje constante para prevenir incidentes durante la jornada.
La presencia de seguridad coincide con la instalación del nuevo Congreso Nacional, integrado por 128 diputados, así como con la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, fecha en la que organizaciones sociales anunciaron movilizaciones en la capital, algunas con la intención de acercarse al Legislativo.
En el entorno del Congreso se observó circulación restringida de vehículos, verificación de personas que transitaban por la zona y vigilancia permanente en los principales accesos al edificio, generando un ambiente de control y orden en el centro de Tegucigalpa.
El contexto político también marca la jornada, luego de que la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) decidiera no participar en la elección de la junta directiva del Poder Legislativo, reiterando señalamientos de fraude electoral, mientras la directiva quedó conformada por diputados de los otros partidos representados en el hemiciclo.
El Congreso Nacional, integrado por 128 diputados, quedó conformado por 49 legisladores del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 del Partido Libertad y Refundación (Libre), dos del PINU-SD y uno del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).
Las autoridades de seguridad indicaron que el resguardo se mantendrá durante el desarrollo de las actividades oficiales, con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad tanto de los legisladores como de la ciudadanía que transita por la zona.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, participó como invitado de honor en la toma de posesión municipal del nuevo alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, acto que reunió a autoridades locales y nacionales en la capital del país.
En la ceremonia también estuvo presente el presidente electo, Nasry Asfura, en una muestra de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
La participación de ambas autoridades se dio horas antes de la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional.