Los 20 diputados más votados de Honduras en las elecciones generales 2025

Con amplias ventajas sobre sus contendientes, estos son los candidatos más votados que se consolidaron como las figuras con mayor respaldo ciudadano en las elecciones generales en Honduras

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 12:52
El volumen de votos se convirtió en un indicador de la preferencia en estas elecciones generales. Conozca quiénes son los diputados más votados en Honduras.

Carlos Roberto Umaña David (Cortés) – 228,426 votos.

Marlon Guillermo Lara Orellana (Cortés) – 225,096 votos.

Kilvett Bertrand (Francisco Morazán) – 204,479 votos.

Arnold Burgos (Francisco Morazán) – 196,312 votos.

Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano (Olancho) – 80,519 votos.

Edgardo Antonio Casaña Mejía (Santa Bárbara) – 73,353 votos.

Adrián Josué Martínez Soler (Comayagua) – 72,456 votos.

Luz Angélica Smith Mejía (Santa Bárbara) – 69,036 votos.

Karla Patricia Figueroa Cardoza (Olancho) – 68,087 votos.

Diler Mauricio Martínez Hernández (Choluteca) – 65,359 votos.

Carlos Roberto Ledezma Casco (Choluteca) – 63,362 votos.

Gustavo Adolfo González Aguilar (El Paraíso) – 61,214 votos.

Lenin David Valeriano Menjívar (Lempira) – 60,086 votos.

Alberto Emilio Cruz Zelaya (Comayagua) – 58,122 votos.

Roy Dagoberto Cruz Pérez (Copán) – 55,201 votos.

Erik José Alvarado Alvarado (Copán) – 54,491 votos.

Máxima Alejandra Burgos Hernández (Yoro) – 54,693 votos.

Marco Antonio Midence Milla (Atlántida) – 50,207 votos.

Alfonso Ordóñez (Atlántida) – 50,040 votos.

Marco Aurelio Tinoco Urbino (Yoro) – 49,830 votos.

