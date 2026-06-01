Yailin La Más Viral revela la pérdida de un embarazo: "Íbamos a ser tres"

Mientras Jorgina Guillermo Díaz, conocida artísticamente como Yailin La Más Viral, compartía sus días frente a las cámaras del reality dominicano "Planeta Alofoke", cargaba por dentro un dolor que no había compartido con nadie. El domingo 31 de mayo, a través de sus historias de Instagram, la artista de 23 años rompió el silencio y reveló que había perdido un embarazo.
El mensaje que acompañó la publicación fue directo y desgarrador: "Íbamos a ser 3, Catta, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo".
La rapera publicó una serie de videos en los que mostraba su baby bump, dejando en evidencia que el embarazo había avanzado considerablemente, y que durante meses lo había mantenido en total secreto.
En uno de los clips aparece su hija Cattleya dándole un beso al vientre, una escena que cargaba con una ternura insoportable ahora que se conoce su significado real. En otro video, la cantante luce una prenda ajustada que resalta su silueta, emocionada, dentro de un automóvil. La artista no ofreció detalles sobre las circunstancias ni el momento exacto en que ocurrió la pérdida.
La noticia generó una reacción masiva entre sus seguidores, quienes desconocían por completo que la artista dominicana estaba embarazada.
Su comunidad en Instagram, de más de 12 millones de seguidores, respondió con mensajes de condolencias y de fuerza ante uno de los momentos más difíciles que ha atravesado en su vida pública.
La revelación llega en uno de los períodos más intensos y expuestos de su carrera. La cantante participó como invitada especial en "Planeta Alofoke" durante una semana, a partir del 7 de mayo, donde generó cientos de memes, frases y videos virales que incluyeron borracheras, bailes y actuaciones de humor, logrando mayor aceptación entre el público.
Fue precisamente dentro de ese reality donde también mostró su lado más frágil. Entre lágrimas, Yailin conversó con el creador de contenido Carlos Montesquieu y confesó que, durante el embarazo de su hija Cattleya, atravesó una profunda depresión que la llevó a intentar quitarse la vida en varias ocasiones.
"Yo no quería vivir. Hubo muchas oportunidades en las que yo decía que no quería más. Me cortaba, me tomaba pastillas... incluso estando embarazada de ella, porque yo decía que yo era muy buena y el mundo no me lo reconocía", expresó.
La historia pública de Yailin arrancó con fuerza en 2022, cuando confirmó su romance con el cantante puertorriqueño Anuel AA. La pareja se casó por lo civil ese mismo año y en noviembre anunció que esperaban a su primera hija. Sin embargo, la relación llegó a su fin en febrero de 2023, semanas antes del nacimiento de Cattleya, quien llegó al mundo en marzo de ese año.
Cattleya tiene hoy poco más de tres años y ha sido, según la propia artista, el ancla que la ha mantenido de pie. Fue la pequeña quien protagonizó uno de los momentos más emotivos del reality cuando llegó como sorpresa al set de "Planeta Alofoke" y corrió a abrazar a su madre, robándose el show con su carisma y ternura. Esa misma niña, según revelan los videos del domingo, ya le daba besos a un hermano o hermana que no llegó a conocer.
Hasta el momento, Yailin no ha dado más detalles sobre las circunstancias de la pérdida ni ha informado si tomará una pausa en sus actividades profesionales. Se desconoce además la identidad del padre del bebé. Lo que sí quedó claro, en pocas palabras y con imágenes que hablan por sí solas, es que detrás de la figura que el mundo consume como entretenimiento hay una mujer que ha aprendido a guardar sus duelos más profundos con una discreción que pocos le reconocen.