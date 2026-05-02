Así es el vestuario de Shakira en Brasil: cristales, cyberpunk y poder femenino

La presentación de Shakira en la playa de Copacabana no solo destacó por su magnitud, sino también por un impactante vestuario diseñado especialmente para el show por el brasileño Dario Mittmann, quien creó una pieza única para el momento más esperado del concierto.
El atuendo, considerado por su creador como “el más hermoso de la gira”, fue diseñado para el cierre del espectáculo y está inspirado en la estética de la “Loba”, uno de los conceptos más representativos de la artista.
La prenda combina elementos futuristas y ancestrales, con una marcada influencia del estilo cyberpunk y referencias tribales.
De acuerdo con Mittmann, el vestuario fue elaborado con una malla fina y resistente, complementada con impresión digital, pintura manual y miles de cristales de alto brillo que reaccionan a la iluminación del escenario, generando un efecto visual dinámico durante la presentación.
La pieza fue pensada para acompañar los movimientos de baile de la cantante en un segmento cargado de energía, música electrónica y efectos visuales, donde aparece la icónica loba inflable en escena, marcando uno de los puntos más altos del show.
El diseñador reveló que el proceso creativo no fue sencillo. La primera versión del traje tomó cerca de ocho meses de trabajo, mientras que la edición especial para el concierto en Brasil requirió más de dos meses adicionales de elaboración, con múltiples ajustes para lograr el resultado final.
La colaboración entre Shakira y Mittmann comenzó en 2024, cuando el brasileño fue seleccionado para vestirla en una campaña internacional.
Desde entonces, han desarrollado varias piezas para la gira “Las mujeres ya no lloran”, consolidando una relación creativa que hoy alcanza uno de sus momentos más destacados.
Además del vestuario de la cantante, el diseñador también estuvo a cargo de los atuendos de los bailarines, todos elaborados con materiales de alta calidad, bordados a mano y detalles en cristal, lo que elevó el impacto visual del espectáculo.
El concierto, parte del evento Todo Mundo no Rio, se convirtió en una vitrina no solo musical, sino también de moda.