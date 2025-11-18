Veena Praveenar, Miss Tailandia 2025: así luce la anfitriona y favorita del certamen

Veena combina técnica, elegancia y una narrativa inspiradora tras cuatro intentos por llegar al título nacional. Miss Tailandia 2025 se perfila como una de las grandes favoritas del certamen, especialmente por competir en su país natal.
Veena Praveenar Singh nació el 16 de abril de 1996 en Chiang Mai, en el norte de Tailandia. Actualmente tiene 29 años.
Su educación secundaria la realizó en la Satree Yala School, en la provincia de Yala, antes de mudarse a Bangkok para seguir estudios universitarios.
Es licenciada en Estudios Liberales con especialidad en ruso, por la Universidad Thammasat, lo que subraya su nivel académico.
Habla al menos tres idiomas: tailandés, inglés y ruso, lo cual le da ventaja en entrevistas y presentaciones.
En su trayectoria de concursos, Veena compitió por primera vez en Miss Universe Thailand 2018, quedando como segunda finalista representando Chiang Mai.
En Miss Universe Thailand 2020 logró el puesto de primera finalista, demostrando constancia en su carrera.
En 2023 volvió a competir como representante de Phuket y alcanzó otra vez el segundo lugar antes de su triunfo en 2025.
Finalmente, en 2025 y representando a Saraburi (distrito Sao Hai), se coronó Miss Universe Thailand, venciendo a 76 delegadas.
Tras su victoria, en sus redes dijo: “Hoy, todos estos ocho años de trabajo duro han dado fruto... caminemos juntos en el camino de Miss Universo”.
Veena también hizo historia al convertirse en la primera ganadora divorciada, después de que el concurso permitiera la participación de mujeres casadas o divorciadas. Se casó en febrero de 2022 con el empresario tailandés-indio Hanchareon Singthakwal, pero se divorció en 2024.
A Veena le gusta practicar boxeo, una disciplina que incorpora a su rutina para fortalecer su condición física y su enfoque mental, algo que considera clave para competir al máximo nivel en Miss Universo.
En 2021, el Consulado de la India en Chiang Mai le otorgó la ciudadanía india en el extranjero, lo que refuerza su vínculo con sus raíces.
Veena mantiene su silueta con sesiones diarias de pilates, una disciplina que ha compartido con sus seguidores en Instagram para fortalecer su tronco y promover su bienestar físico