¡Impresionantes! Estos son los trajes nacionales más impactantes del Miss Grand 2026

Enormes y deslumbrantes, estos son los trajes nacionales que más destacaron en el Miss Grand International 2026. Honduras destacó este año.
Miss Uruguay destacó el Sol y la bandera de su país con este hermoso traje.
Miss Venezuela se inspiró en el ave fénix para su traje nombrado "el Renacimiento de Venezuela"
El traje típico de Sudáfrica está inspirado en un poderoso tributo a la histórica contribución del país a la medicina.
Uno de los trajes que también llamó la atención es el de Miss España.
El traje típico de Miss Grand El Salvador está inspirado en el Torogoz (el ave nacional del país).
Miss Filipinas lució su traje típico inspirado en la figura de la mangkukulam (bruja tradicional filipina).
Miss Bolivia salió luciendo su traje nacional llamado "Mamá Qhara".
República Checa fue uno de los ovacionados con este impresionante traje en dorado
Miss Brasil también recibió una ovación de pie al representar toda la cultura de su país en unhermoso vestido.
Miss México deslumbró con su inspiración en la guacayama endémica de Chiapas: "Alas Lacandonas: Alma de Chiapas".
Miss Honduras fue una de las que también logró destacar con su traje inspirado en la leyenda del Cadejo cambia formas.
Miss Sierra Leona llamó la atención de todos por su look.
"The Royal Buffalo of Siam" es el nombre del traje de Miss Tailandia.
Miss Nicaragua también se robó los aplausos con este traje inspirado en “AMARIA EL ESPÍRITU AZUL DEL CARIBE”.
Miss Guatemala se inspiró en Personifica a Camazotz, guardián de Xibalba.
Miss Singapur luciendo un traje nacional inspirado en el icónico Merlión (Merlion), símbolo oficial de Singapur.
Miss Colombia deslumbró con su traje destacando la naturaleza y riqueza que hay en su país.