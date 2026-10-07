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¡Impresionantes! Estos son los trajes nacionales más impactantes del Miss Grand 2026

Dejaron sin palabras y boquiabiertos a todos. Estos fueron los trajes nacionales que más destacaron durante la noche preliminar del Miss Grand International 2026

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 11:37
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Enormes y deslumbrantes, estos son los trajes nacionales que más destacaron en el Miss Grand International 2026. Honduras destacó este año.

 Fotos: Cortesía Miss Grand International
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Miss Uruguay destacó el Sol y la bandera de su país con este hermoso traje.

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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Miss Venezuela se inspiró en el ave fénix para su traje nombrado "el Renacimiento de Venezuela"

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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El traje típico de Sudáfrica está inspirado en un poderoso tributo a la histórica contribución del país a la medicina.

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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Uno de los trajes que también llamó la atención es el de Miss España.

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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El traje típico de Miss Grand El Salvador está inspirado en el Torogoz (el ave nacional del país).

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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Miss Filipinas lució su traje típico inspirado en la figura de la mangkukulam (bruja tradicional filipina).

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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Miss Bolivia salió luciendo su traje nacional llamado "Mamá Qhara".

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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República Checa fue uno de los ovacionados con este impresionante traje en dorado

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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Miss Brasil también recibió una ovación de pie al representar toda la cultura de su país en unhermoso vestido.

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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Miss México deslumbró con su inspiración en la guacayama endémica de Chiapas: "Alas Lacandonas: Alma de Chiapas".

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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Miss Honduras fue una de las que también logró destacar con su traje inspirado en la leyenda del Cadejo cambia formas.

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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Miss Sierra Leona llamó la atención de todos por su look.

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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"The Royal Buffalo of Siam" es el nombre del traje de Miss Tailandia.

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Miss Nicaragua también se robó los aplausos con este traje inspirado en “AMARIA EL ESPÍRITU AZUL DEL CARIBE”.

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Miss Guatemala se inspiró en Personifica a Camazotz, guardián de Xibalba.

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Miss Singapur luciendo un traje nacional inspirado en el icónico Merlión (Merlion), símbolo oficial de Singapur.

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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Miss Colombia deslumbró con su traje destacando la naturaleza y riqueza que hay en su país.

 Foto: Cortesía Miss Grand International
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