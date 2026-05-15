Top 10 en Netflix: miniseries para ver en un día y traumarse de por vida

Bebé Reno. La miniserie basada en hechos reales sigue a un comediante que se ve atrapado en una situación de acoso obsesivo por parte de una mujer que inicialmente parece inofensiva. Conforme avanza la historia, se profundiza en temas como la manipulación emocional, el trauma y los límites difusos entre víctima y agresor. Es una de las producciones más comentadas del catálogo reciente por su crudeza psicológica.