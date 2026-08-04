Tiktoker Roro es señalada de copiar contenido y el estilo de Galita Ari

Mientras tanto, la versión de Galita Ari está siendo respaldada en redes sociales. "Y con pruebas y todo para sustentar tu credibilidad, reina". "Dios mío, este es el fondo del Iceberg". "Siento mucho lo que te ocurrió. Aquí un nuevo seguidor". "Qué miedo, te robó tu personalidad". "Dios, Roro le robó su personalidad". "Y pensar que yo era team Roro". "Entonces todo este tiempo este juego fue basado en la vida real", son solo algunos de los comentarios de internautas en torno a esta nueva polémica a la que RoRo todavía no se ha pronunciado.