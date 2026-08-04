Tiktoker Roro es señalada de copiar contenido y el estilo de Galita Ari

En las últimas horas, la ingeniera en producción audiovisual y creadora de contenido ecuatoriana, Gala Ariel, más conocida en redes sociales como Galita Ari, ha causado revuelo en redes sociales tras un reciente testimonio en el que deja entrever que la influencer Rocío López Bueno, conocida popularmente como RoRo, le habría copiado el contenido y hasta el estilo. ¿Reveló pruebas? A continuación todos los detalles de la nueva polémica.
Fue a través de un video que compartió en sus plataformas que Galita detalló que su trabajo en internet comenzó en el 2018, y que inició con contenido de recetas, técnicas de maquillaje, relatos personales y fragmentos de su rutina diaria.
Galita Ari remarcó en varias ocasiones que su estilo no respondía a ninguna estrategia de contenido. Según explicó, en sus videos siempre habló usando su voz natural y lentes, debido a la sensibilidad a la luz. Su cabello largo y castaño con mechones de colores era otro de sus distintivos.
La ecuatoriana mostró un archivo de su contenido que todavía conserva, y con respectivas fechas. De época de creación destacó un video de elaborado el 17 de enero de 2022, donde creo una receta especial para su hermano, a quien no veía desde hace muchos años.
Pero también, durante ese periodo, Ari conoció a Pablo (novio de RoRo) a través de una aplicación de citas y al que identificó durante el video como "P". Galita aclaró que entre ambos solo existió un contacto breve de dos días para intercambiar perfiles de redes sociales, sin desarrollar ningún vínculo especial.
Sin embargo, con el paso del tiempo, Galita comenzó a notar que una usuaria aparecía entre las primeras personas que veían sus historias de Instagram. En aquel momento la persona en cuestión (RoRo) no contaba con reconocimiento público ni mantenía comunicación con ella.
Posteriormente, la creadora de contenido ecuatoriana descubrió en una publicación de Pablo que esa seguidora que la acechaba era en realidad la pareja de él.
Eventualmente, Galita Ari comenzó a recibir interacciones desde una cuenta que luego apareció dada en baja, a través de la cual le preguntaban si conocía a "P" (Pablo), y que luego se tornaron en mensajes ofensivos.
La ecuatoriana fue guardando las capturas de pantalla en las que RoRo supuestamente le dejaba mensajes despectivos. "Comen vómito en tu país", "ridícula", son algunos de las expresiones visibles que figuran en las imágenes compartidas, curiosamente desde el perfil de la creadora de contenido española "Who is RoRo".
A la par de los acontecimientos antes mencionados, Galita comenzó a notar similitudes entre sus grabaciones pasadas y el material que comenzaba a posicionarse en los motores de búsquedas y plataformas de videos.
Ari contó durante su testimonio que, el punto crítico de la situación fue cuando le eliminaron su perfil principal de TikTok de manera definitiva, tras una sorpresiva denuncia por suplantación de identidad.
La eliminación de su perfil en junio de 2024, representó una pérdida de años de material audiovisual y recuerdos personales. La plataforma no proporcionó detalles sobre la identidad del denunciante ni ofreció opciones para la recuperación del canal.
Durante junio y julio de 2024, mientras el contenido de RoRo alcanzaba altos niveles de difusión, Galita Ari atravesaba complicaciones de salud.
Galita, tras intentar encontrar el perfil en ascenso de RoRo se dio cuenta que había sido bloqueada por la usuaria, permitiéndole atar cabos sobre la situación.
Sin embargo, la ingeniera y creadora ecuatoriana optó por darle vuelta a la página y modificar por completo su presentación de videos. Adoptó el uso de un delantal rojo con gorra a juego y ajustó su tono de voz para evitar comparaciones y resguardar su trabajo.
La decisión de Ari, de pronunciarse sobre esta situación surgió luego de las recientes polémicas durante la Velada del Año del influencer español Ibai, en las que ha estado envuelta RoRo. A la española la señalaron recientemente de no dar créditos por el diseño de unos disfraces y otras creaciones.
A eso se sumó, según dijo, el hallazgo de comentarios agresivos atribuidos a la misma persona hacia terceros, lo que terminó de convencerla de compartir su versión. "Sí me afectó, creo que era el momento adecuado para poderles hablar con calma", expresó la creadora, quien reconoció que, pese al tiempo transcurrido, el episodio todavía le genera cierta molestia y tristeza.
RoRo ha sido centro de debate en los últimos días, ya que también se hizo viral una captura de pantalla sobre un comentario suyo que volvió a circular. Ante la pregunta de un usuario de si era peruana, la influencer habría respondido de manera despectiva, acompañando su mensaje con un emoji de vómito.
La reacción de los usuarios no se hizo esperar, y ante la presión, RoRo no tuvo más opción que pronunciarse a través de sus historias de Instagram el pasado 3 de agosto. "Ahora tengo 24 años y obviamente soy otra persona y no tengo la misma mentalidad de cuando era niña. Pido perdón de corazón si he ofendido a alguien", dice parte de su pronunciamiento en torno a esa polémica.
Mientras tanto, la versión de Galita Ari está siendo respaldada en redes sociales. "Y con pruebas y todo para sustentar tu credibilidad, reina". "Dios mío, este es el fondo del Iceberg". "Siento mucho lo que te ocurrió. Aquí un nuevo seguidor". "Qué miedo, te robó tu personalidad". "Dios, Roro le robó su personalidad". "Y pensar que yo era team Roro". "Entonces todo este tiempo este juego fue basado en la vida real", son solo algunos de los comentarios de internautas en torno a esta nueva polémica a la que RoRo todavía no se ha pronunciado.