Suraj Chavan: El hombre “más lindo de India” que causa furor en redes

Suraj Chavan es una figura pública de India que ha generado gran atención mediática por su historia de superación, su carisma y su identidad como creador de contenido, actor y cantante. Aquí los detalles

  • 25 de noviembre de 2025 a las 11:44
A continuación, te contamos quién es, su trayectoria, impacto y controversias que lo han llevado a donde está hoy en día.

 Fotos: Cortesía
Suraj Chavan nació en el pueblo Modhave, en Baramati, Maharashtra, India. Quedó huérfano a una edad temprana: su padre murió de cáncer, y su madre y abuela fallecieron el mismo día, dejándolo al cuidado de sus cinco hermanas.

Foto: Cortesía
Debido a dificultades económicas, dejó la escuela tras completar solamente hasta octavo grado. Luego trabajó como jornalero agrícola, ganando aproximadamente 300 rupias indias, unos 3.50 – 4 dólaresestadounidenses, al día para sostener a su familia.

Foto: Cortesía
En su tiempo libre, Suraj empezó a grabar videos humorísticos en marathi (idioma local) usando su celular. Sus videos, con frases características como “Goligath” y “Bukkit Tengul”, le dieron popularidad en TikTok y luego en plataformas como Instagram y YouTube.

Foto: Cortesía
Su fama digital lo llevó a participar en la quinta temporada de Bigg Boss Marathi (reality muy popular en Maharashtra). En esa edición, Suraj ganó el concurso, lo que elevó considerablemente su perfil público.

Foto: Cortesía
Al ganar Bigg Boss Marathi 5, se llevó el trofeo, una motocicleta eléctrica (EV) y un premio en efectivo de 24,60 lakh rupias según Times of India.

Foto: Cortesía
Más allá de las redes y el reality, Suraj ha incursionado en la actuación. Ha actuado en varias películas en la industria cinematográfica marathi, entre ellas Musandi (2023) y Raja Rani (2024).

Foto: Cortesía redes sociales
Es llamado “el hombre más lindo de la India” por muchos medios, aunque ese título ha sido usado con tono tanto admirativo como irónico.

Foto: Cortesía
Además, algunas publicaciones lo han llamado el “Justin Bieber de la India” por su popularidad y presencia juvenil.

Foto: Cortesía
Su historia de pobreza, trabajo duro y humildad ha resonado especialmente entre públicos de zonas rurales y de clase trabajadora. Algunos lo ven como un símbolo de “ascenso vertical” gracias a la tecnología y las redes sociales.

Foto: Cortesía
