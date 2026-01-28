"Supremo" se declara en bancarrota tras ser denunciado por racismo ante el MP

  1. Inicio
El creador de contenido publicó un comunicado en sus redes sociales, donde aseguró estar en bancarrota tras proyectos personales que no tuvieron buenos resultados

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 12:17
Lester Cardona, conocido en redes sociales como “Supremo”, se declaró en bancarrota luego de haber sido denunciado ante el Ministerio Público por presunta incitación a la discriminación y tratos degradantes. Esto dijo en un comunicado:

En un comunicado de sus redes sociales, “Supremo” dio a conocer que, tras analizar su situación financiera, tomó la decisión de declararse en estado de bancarrota debido a compromisos económicos adquiridos en proyectos personales.

"Esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Responde a una serie de compromisos económicos adquiridos en el desarrollo de proyectos personales y profesionales que, por diversas circunstancias, no lograron los resultados esperados", menciona el comunicado.

En la publicación, el tiktoker hondureño aseguró que asumen con "responsabilidad las consecuencias que esto conlleva y reitero mi compromiso de actuar con transparencia y respeto hacia las personas y entidades involucradas".

Agregó: "Este comunicado tiene como único objetivo aclarar mi situación actual y evitar especulaciones. Continuaré trabajando con disciplina y honestidad para reordenar mis finanzas, cumplir con mis obligaciones dentro de mis posibilidades y reconstruir de manera correcta mi estabilidad económica".

Lo anterior sale después de que el martes 27 de enero el abogado Kelvin S. Martínez Bonilla presentó una denuncia en contra de "Supremo", donde aseguró actuar también como víctima y ofendido, debido a que expresiones del tiktoker habrían atentado contra su dignidad y derechos como afrodescendiente.

El documento fue presentado ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, siendo atendido por el fiscal Orlin Barahona, donde se menciona que "Supremo" tuvo un trato racista en un video publicado.

Semanas anteriores, en un video de Lester se volvió viral, un exempleado de él acudió a solicitarle trabajo, y Supremo le dijo: “Perrito, ustedes los morenos son pícaros”, el cual tuvo una reacción negativa por parte de la comunidad Garífuna, tras otras "bromas".

La denuncia explica que "en dicha ocasión, creó y difundió contenido audiovisual donde utiliza a otro ciudadano de la etnia Garífuna, a quien trata públicamente como "mascota", incitándolo a realizar comportamientos animalizados ("actuar como mono") para el entretenimiento de su audiencia".

Continúa: "De manera textual y categórica, el denunciado manifestó: "Es que el problema es que vos sos negro", estableciendo la raza como la causal del rechazo. Acto seguido sentenció: "Yo no contrato negros".

Posteriormente, el creador de contenido reiteró que no se considera racista y sostuvo que también ha sido señalado por dirigirse a amigos garífunas con expresiones como “chele” o “moreno”, términos que, según él, no utiliza con la intención de ofender.

La Fiscalía confirmó que la denuncia fue recibida formalmente el 27 de enero de 2026 y que el expediente ya fue admitido para el proceso de revisión e investigación conforme a lo establecido en la ley hondureña.

