"Un final no es una derrota": Stephie Morel anuncia su retiro definitivo de los concursos de belleza

Stephie Morel, representante del departamento de Cortés y una de las candidatas que llegó al Top 7 de Miss Honduras Universo 2026, confirmó a través de un mensaje difundido en redes sociales que pone punto final a su participación en concursos de belleza.
La joven, oriunda de Choloma, tiene 22 años y cursa la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Privada de San Pedro Sula. Su nombre se hizo conocido en el ambiente de los certámenes hondureños desde 2024, cuando fue coronada Miss Supranational Honduras, título con el que representó al país en el certamen internacional homónimo.
Este año, Morel regresó a los escenarios como candidata oficial por Cortés, en un certamen que definió a la sucesora de Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025. Su participación la llevó hasta el Top 7 de la competencia, celebrada el pasado 11 de septiembre, de la que finalmente resultó ganadora Miss San Francisco de Yojoa, Luisa Pineda.
En el texto que compartió con sus seguidores, la joven inició agradeciendo a quienes la acompañaron en el proceso.
"Hoy quiero tomarme un momento para agradecer profundamente a cada persona que me acompañó durante este camino y que estuvo conmigo en cada paso", escribió.
Morel describió el proceso reciente como una etapa formativa, más allá del resultado obtenido en el escenario.
"Los últimos meses estuvieron llenos de emociones, aprendizajes, retos y momentos que voy a guardar para siempre. Me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido, de todo lo que he crecido y de haber tenido nuevamente la oportunidad de representar a mi departamento y mostrar todo lo que llevo dentro", expresó.
Sobre el desenlace de su paso por el certamen, admitió que el resultado no fue el que había imaginado, aunque encontró en la experiencia un valor distinto al de la corona.
"Este capítulo no terminó exactamente como alguna vez lo imaginé, pero aprendí que no todos los finales tienen que ser los que soñamos para ser valiosos. Me quedo con las experiencias, las personas, las enseñanzas y, sobre todo, con la tranquilidad de saber que di lo mejor de mí", indicó.
Fue entonces cuando llegó el anuncio central de su publicación: "Hoy también quiero anunciar que cierro mi etapa en los concursos de belleza. Después de tantos años, escenarios, preparación, sueños y experiencias, siento que ha llegado el momento de cerrar este capítulo con gratitud y abrirme a todo aquello que la vida tenga preparado para mí", escribió Morel.
La joven abogada en formación explicó que se despide del mundo de las coronas con la convicción de mantenerse fiel a sus principios.
Sobre lo que vendrá tras su retiro de los escenarios, Morel prefirió no cerrar puertas.
"No sé exactamente qué viene después, pero recibo el futuro con el corazón abierto. Sea cual sea el camino que me espere, estaré profundamente agradecida por cada nueva oportunidad, cada proyecto y cada sueño que llegue a mi vida", puntualizó.
"A veces, un final no es una derrota, simplemente es una nueva dirección", escribió Morel, quien finalizó agradeciendo a quienes siguieron su camino durante estos años.