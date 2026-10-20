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El misterio del Super Bowl LXI: ¿JAY-Z será el artista principal del show de medio tiempo?

Tres décadas después de su álbum debut Reasonable Doubt, JAY-Z estaría listo para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl. Esto es lo que se sabe

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 10:44
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JAY-Z habría decidido ocupar él mismo el escenario del medio tiempo del Super Bowl LXI, programado para el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

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Lo publicó este martes 20 de octubre Dave Brooks, de Puck, con base en varias fuentes, y ni la NFL ni Roc Nation han confirmado la información.

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El rapero y empresario, de 56 años, habría tomado la decisión por encima de Miley Cyrus y Justin Bieber, dos nombres que también se habrían evaluado.

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TMZ informó que Harry Styles figuró en algún momento entre los candidatos. Quienes hablaron con Puck sostienen que la selección “hace tiempo parecía inevitable y más convincente que Miley Cyrus y Justin Bieber”.

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Roc Nation, la empresa del rapero, produce el espectáculo y toma las decisiones sobre sus artistas desde 2019.

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Aquel año, las conversaciones con el comisionado Roger Goodell se aceleraron después de la presentación de Maroon 5, que Fortune describió como un fracaso. Según reportes, el acuerdo se renovó en 2024 por otros cinco años.

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Bajo ese esquema han subido al escenario Usher, Rihanna, Kendrick Lamar y Bad Bunny.

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El show de Bad Bunny, en febrero de 2026, fue el primero con un solista latino como figura principal y con un repertorio casi por completo en español. También despertó una polémica política. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, propuso a Lee Greenwood como alternativa, y Turning Point USA organizó un espectáculo rival encabezado por Kid Rock, según resumió Awful Announcing.

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JAY-Z nunca se ha presentado en un Super Bowl, aunque su esposa, Beyoncé, encabezó el espectáculo de 2013 en Nueva Orleans.

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El artista no publica un álbum desde 2017, por lo que su repertorio tendría que sostenerse en canciones ya conocidas. Aún así, el momento coincide con los 30 años de Reasonable Doubt, su álbum debut, y los 25 de The Blueprint.

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