El misterio del Super Bowl LXI: ¿JAY-Z será el artista principal del show de medio tiempo?

El show de Bad Bunny, en febrero de 2026, fue el primero con un solista latino como figura principal y con un repertorio casi por completo en español. También despertó una polémica política. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, propuso a Lee Greenwood como alternativa, y Turning Point USA organizó un espectáculo rival encabezado por Kid Rock, según resumió Awful Announcing.