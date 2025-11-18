Sergio Mayer Mori destroza a su padre: "actúa muy mal, no tiene talento’, revela en reality

Sergio Mayer Mori generó controversia tras hablar sin filtros sobre la carrera artística de su padre durante una conversación con Alberto del Río en el reality "La Granja VIP". Sus declaraciones se viralizaron en redes sociales por la franqueza con la que abordó el tema.
"Mi jefe no tiene talento. O sea, mi jefe actúa muy mal, no canta, no baila, pero ha vivido de actuar, de cantar y de bailar toda su vida el cabrón... y bien", afirmó el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer.
El diálogo surgió cuando Del Río mencionó que en el entretenimiento "todo va de la mano del talento y estar en el lugar correcto", pero que "si no tienes talento, pues pelas". Fue entonces cuando Mayer Mori utilizó a su padre como ejemplo de lo contrario.
Según el músico, el diputado ha mantenido su presencia en la industria durante tres décadas no por sus habilidades artísticas, sino por otros factores. "No es el talento, es que son chambeadores, son disciplinados, son profesionales y eso también te lleva lejos", explicó.
"Mi papá... parece sociópata. Es un carismático de a madres. Y güey, juntar las dos... si eres disciplinado, profesional, carismático y aparte tienes talento, pendejo si te mueres de hambre, la verdad", sentenció.
El joven artista reveló aspectos de su relación familiar. "Tuve pedos con mi jefe por años. Mi jefe y yo no nos hablamos. El güey llegaba a la casa y me veía viendo tele y se emputaba conmigo: '¿Por qué no estás ensayando?'", recordó.
Mayer Mori describió a su padre como "súper militar y súper estricto", alguien que cuando se enoja "te haces pipí en los pantalones".
A sus 14 años, mientras él solo quería descansar viendo televisión, su padre lo presionaba para ensayar con la guitarra constantemente.