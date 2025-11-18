¡Doble milagro! Martha Higareda y Lewis Howes confirman el nacimiento de sus gemelas

La actriz mexicana Martha Higareda y el conferencista estadounidense Lewis Howes confirmaron el 18 de noviembre el nacimiento de sus hijas gemelas, tras enfrentar momentos de incertidumbre relacionados con la salud de la madre y una de las bebés.
A través de redes sociales, la pareja compartió las primeras imágenes de las recién nacidas, mostrando únicamente sus manos en fotografías que provocaron miles de reacciones entre sus seguidores.
El anuncio estuvo acompañado de un mensaje de agradecimiento: "Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida", expresaron los nuevos padres.
Lewis Howes reveló que tanto Martha como una de las bebés experimentaron situaciones médicas que generaron preocupación.
"Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien", informó el conferencista, quien adelantó que más adelante compartirán detalles sobre lo ocurrido.
El empresario también aprovechó para agradecer el respaldo recibido: "Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios".
La pareja anunció en junio de 2025 que esperaban gemelas, noticia que sorprendió al público tras conocerse que Higareda se había sometido a una cirugía para retirar miomas uterinos que le impedían llevar un embarazo a término.
El procedimiento, realizado meses antes de la concepción, permitió a la actriz de 42 años cumplir su deseo de convertirse en madre.
El parto fue programado mediante cesárea debido al embarazo múltiple y a los antecedentes médicos de Higareda.
Higareda y Howes, quien se casaron en 2024, describieron este acontecimiento como una bendición: "Nuestra pequeña familia de dos se convierte en una familia de cuatro... Dios nos envía dos vidas... estamos agradecidos".