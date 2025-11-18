  1. Inicio
¡Doble milagro! Martha Higareda y Lewis Howes confirman el nacimiento de sus gemelas

Martha Higareda y Lewis Howes han confirmado el nacimiento de sus gemelas, un "milagro de vida" que llega tras meses de un embarazo considerado de alto riesgo

  • 18 de noviembre de 2025 a las 10:44
1 de 10

La actriz mexicana Martha Higareda y el conferencista estadounidense Lewis Howes confirmaron el 18 de noviembre el nacimiento de sus hijas gemelas, tras enfrentar momentos de incertidumbre relacionados con la salud de la madre y una de las bebés.

 Foto: Instagram
¡Doble milagro! Martha Higareda y Lewis Howes confirman el nacimiento de sus gemelas
2 de 10

A través de redes sociales, la pareja compartió las primeras imágenes de las recién nacidas, mostrando únicamente sus manos en fotografías que provocaron miles de reacciones entre sus seguidores.

 Foto: Instagram
¡Doble milagro! Martha Higareda y Lewis Howes confirman el nacimiento de sus gemelas
3 de 10

El anuncio estuvo acompañado de un mensaje de agradecimiento: "Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida", expresaron los nuevos padres.

 Foto: Instagram
¡Doble milagro! Martha Higareda y Lewis Howes confirman el nacimiento de sus gemelas
4 de 10

Lewis Howes reveló que tanto Martha como una de las bebés experimentaron situaciones médicas que generaron preocupación.

 Foto: Instagram
¡Doble milagro! Martha Higareda y Lewis Howes confirman el nacimiento de sus gemelas
5 de 10

"Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien", informó el conferencista, quien adelantó que más adelante compartirán detalles sobre lo ocurrido.

 Foto: Instagram
¡Doble milagro! Martha Higareda y Lewis Howes confirman el nacimiento de sus gemelas
6 de 10

El empresario también aprovechó para agradecer el respaldo recibido: "Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios".

 Foto: Instagram
¡Doble milagro! Martha Higareda y Lewis Howes confirman el nacimiento de sus gemelas
7 de 10

La pareja anunció en junio de 2025 que esperaban gemelas, noticia que sorprendió al público tras conocerse que Higareda se había sometido a una cirugía para retirar miomas uterinos que le impedían llevar un embarazo a término.

Foto: Instagram
¡Doble milagro! Martha Higareda y Lewis Howes confirman el nacimiento de sus gemelas
8 de 10

El procedimiento, realizado meses antes de la concepción, permitió a la actriz de 42 años cumplir su deseo de convertirse en madre.

 Foto: Instagram
¡Doble milagro! Martha Higareda y Lewis Howes confirman el nacimiento de sus gemelas
9 de 10

El parto fue programado mediante cesárea debido al embarazo múltiple y a los antecedentes médicos de Higareda.

Foto: Instagram
¡Doble milagro! Martha Higareda y Lewis Howes confirman el nacimiento de sus gemelas
10 de 10

Higareda y Howes, quien se casaron en 2024, describieron este acontecimiento como una bendición: "Nuestra pequeña familia de dos se convierte en una familia de cuatro... Dios nos envía dos vidas... estamos agradecidos".

 Foto: Instagram
