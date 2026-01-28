Rob Schneider se divorcia: su esposa presenta la demanda tras 15 años juntos

El 21 de enero, se registró una resolución judicial que designa como confidencial el decreto de consentimiento del caso. Este documento, que establece los términos definitivos del divorcio —incluyendo la división de bienes, la custodia de las menores y la manutención conyugal—, transforma el acuerdo privado alcanzado por las partes en una orden judicial vinculante, evitando así un juicio contencioso.