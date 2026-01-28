Rob Schneider se divorcia: su esposa presenta la demanda tras 15 años juntos

Patricia Azarcoya ha presentado la solicitud de divorcio de Rob Schneider tras 15 años de matrimonio. La actriz mexicana, de 37 años, formalizó la petición el 8 de diciembre de 2025 ante las instancias judiciales correspondientes, según revelan documentos del proceso.
El matrimonio, que unió a Azarcoya con el actor y comediante estadounidense de 62 años en 2011, dio como fruto dos hijas: Miranda Scarlett Schneider, de 13 años, y Madeline Robbie Schneider, de 10.
Schneider tiene además una tercera hija, la cantante Elle King, fruto de su primer matrimonio con London King.
Tras la presentación de la demanda, ambas partes fueron instruidas para participar en un programa de orientación parental.
El 12 de diciembre, Schneider aceptó formalmente la notificación de la petición de divorcio. Una semana después, el tribunal emitió una orden que requería la notificación a los acreedores de la pareja.
El 21 de enero, se registró una resolución judicial que designa como confidencial el decreto de consentimiento del caso. Este documento, que establece los términos definitivos del divorcio —incluyendo la división de bienes, la custodia de las menores y la manutención conyugal—, transforma el acuerdo privado alcanzado por las partes en una orden judicial vinculante, evitando así un juicio contencioso.
Este divorcio se produce en un momento de tensión familiar para Schneider, quien mantiene una relación conflictiva con su hija mayor, Elle King. La cantante de 36 años expresó públicamente en el podcast "Dumb Blonde" las dificultades de su relación con su padre durante la infancia y adolescencia.
El actor ha estado casado en tres ocasiones. Su primer matrimonio fue con London King entre 1988 y 1990, el segundo con Helena Schneider de 2002 a 2005, y el tercero con Patricia Azarcoya desde 2011 hasta la actualidad. Schneider alcanzó notoriedad como miembro del elenco de "Saturday Night Live" y posteriormente protagonizó filmes como "Deuce Bigalow: Male Gigolo" y "The Hot Chick".