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ROA en Tegucigalpa: Foto a foto, así fue su debut en Honduras

El Coliseum Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa fue el escenario del debut hondureño de ROA

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 09:19
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El artista puertorriqueño debutó en Honduras el 2 de mayo con un show que arrancó entre el público y cerró con la bandera hondureña sobre sus hombros.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
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Bajó entre el público y arrancó "Tate Quieta! desde el piso — rodeado por los mismos jóvenes que habían comprado una entrada para verlo desde lejos. La distancia nunca llegó a existir.

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El Coliseum Nacional de Ingenieros recibió a ROA con las localidades llenas y un público joven que llegó sabiendo cada letra. La energía no esperó a la primera canción para instalarse.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
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El set formal arrancó con "Tate Quieta" — una elección que priorizó atmósfera sobre espectáculo. El Coliseo la recibió como propia desde el primer verso.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
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La colaboración con De La Rose, Luar La L y Yan Block, que entró al Hot Latin Songs de Billboard en 2024, llegó temprano en el set y confirmó que el público no estaba ahí para ser convencido. Ya lo estaba.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
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En algún momento del show ROA se detuvo y se dirigió directamente al público hondureño. Sin grandilocuencia, sin discurso largo. El gesto fue breve y la respuesta, inmediata.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
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ROA volvió al escenario con la bandera de Honduras sobre los hombros. Lo que vino después no necesitó explicación.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
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Con "Sopa de Caracol" sonando de fondo, ROA bailó el clásico de punta que en Honduras funciona como seña de identidad colectiva. No lo cantó. Lo bailó. Fue el cierre más preciso que la noche podía tener.

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Premio Lo Nuestro 2026 al artista revelación masculino del año, tres entradas en las listas de Billboard, y un álbum debut en proceso. ROA llegó a Tegucigalpa en el mejor momento de su carrera, y el Coliseum Nacional de Ingenieros lo notó.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
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La sexta fecha de su primera gira latinoamericana cerró con Honduras convertida en parte de la historia de ROA.

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El artista continúa hacia El Salvador, Colombia, Perú y Venezuela. Pero esta noche ya es suya.

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