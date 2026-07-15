Revelan qué enfermedad sufría Sam Neill en sus últimos días

La actriz neozelandesa Rima Te Wiata, quien coprotagonizó junto a Sam Neill la película "Hunt for the Wilderpeople", aseguró al New Zealand Herald que el actor padecía neumonía antes de su fallecimiento.
La intérprete, de 63 años, comentó que Neill probablemente habría reaccionado con ironía ante la noticia, tras haber superado recientemente un cáncer. "He's on his big journey now", añadió la actriz, sin ofrecer más detalles sobre la enfermedad del actor.
El actor de "Jurassic Park" murió el lunes a los 78 años, según confirmó su familia a través de un comunicado. Sus allegados describieron la pérdida como "súbita e inesperada", aunque señalaron que se produjo estando ya libre de cáncer, y destacaron que Neill falleció "rodeado de familia" y con la dignidad que había caracterizado toda su vida.
Sus seres queridos agradecieron además la atención recibida por parte del personal del St Vincent's Private Hospital y solicitaron respeto a la privacidad familiar mientras atraviesan el duelo.
Por su parte, la periodista Laura Tingle, expareja del actor entre 2018 y 2021, explicó en el programa "Sydney Mornings" que Neill había estado "bastante enfermo" en sus últimas semanas, tras enfrentar distintas formas de cáncer durante al menos cinco años de tratamientos intensivos con quimioterapia e inmunoterapia.
Según Tingle, ese proceso dejó comprometido su sistema inmunológico, lo que habría facilitado el desenlace final.
La periodista añadió que quienes lo querían estuvieron "apoyándolo desde cerca y desde lejos", aunque considera que el cuerpo del actor ya no pudo recuperarse una vez más.
En abril, Neill había anunciado públicamente que se encontraba libre de cáncer tras superar un linfoma de células T angioinmunoblástico, una variante agresiva y poco frecuente de la enfermedad.
El actor, reconocido por papeles como el del doctor Alan Grant en "Jurassic Park" y por su participación en series como "Peaky Blinders", deja un legado extenso en el cine y la televisión.