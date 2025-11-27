  1. Inicio
Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará

Renato Álvarez explicó sus razones para mantenerse en la televisión y contó por qué anunció su jubilación

  • 27 de noviembre de 2025 a las 20:47
Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará
Luego de anunciar en vivo que se jubilaría en el mes de diciembre, el periodista Renato Álvarez se retractó y explicó las razones de su decisión. Esto fue lo que dijo el comunicador.

Foto: Captura de pantalla
Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará
Fue el lunes 24 de noviembre cuando Renato Álvarez anunció su retiro de la televisión al mencionar que se jubilaría en el mes de diciembre.

Foto: Captura de pantalla
Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará
Esto lo hizo luego de una cadena nacional de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. "Se los está diciendo un hombre que está a mes y medio de jubilarse. Los que creen en mí, jamás vi un Estado con una institucionalidad tan desprestigiada y manipulada; tengo asco de esa comparecencia de Luis Redondo, un hombre en el que yo confié", dijo.

Foto: Captura de pantalla
Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará
Sin embargo, en una plática con la periodista Suly Cálix se retractó y contó los motivos que lo llevaron a reconsiderar su decisión, afirmado que hay Renato Álvarez para rato.

Foto: Captura de pantalla
Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará
"Dije que en diciembre ya reúno todos los requisitos para jubilarme si yo quiero, no me voy a jubilar", inició diciendo en la consulta hecha.

Foto: Captura de pantalla
Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará
Agregó: "Lo que quise decir es que en diciembre tengo todos los requisitos para jubilarme, por lo cual puedo decir cualquier cosa y por ahí vino el mensaje..."

 Foto: Captura de pantalla
Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará
"Pero no", sentenció en cuando a retirarse producto de su jubilación. A su vez, fue consultado sobre las elecciones y dijo que son "complejas, pero espero que se respete la voluntad de la gente".

Foto: Captura de pantalla
Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará
"Hay Renato para rato", sentenció el comunicador director de los programas TN5 y Frente a Frente de Televicentro.

Foto: Captura de pantalla
Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará
En 2015 había anunciado que renunciaría a Televicentro, pero luego reconsideró su decisión. Él tiene 64 años y nació en El Porvenir, Francisco Morazán.

 Foto: Captura de pantalla
Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará
Renato Álvarez finalmente hizo un llamado al pueblo hondureño para salir a votar este 30 de noviembre en los comicios generales.

 Foto: Captura de pantalla
