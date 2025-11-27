Renato Álvarez se retracta y explica las razones por las que ya no se jubilará

Esto lo hizo luego de una cadena nacional de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. "Se los está diciendo un hombre que está a mes y medio de jubilarse. Los que creen en mí, jamás vi un Estado con una institucionalidad tan desprestigiada y manipulada; tengo asco de esa comparecencia de Luis Redondo, un hombre en el que yo confié", dijo.