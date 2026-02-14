¿Sin regalo para San Valentín? 10 ideas de último minuto que salvarán tu celebración

El Día del Amor y la Amistad se está terminando y el regalo perfecto sigue pendiente. Miles de personas enfrentan esta situación cada 14 de febrero, pero la buena noticia es que existen opciones tan efectivas como accesibles para resolver el apuro sin sacrificar la calidad del gesto. La clave está en apostar por lo experiencial, lo comestible o lo creativo antes que por el objeto tradicional. A continuación algunas opciones que lo sacarán del apuro.