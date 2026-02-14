¿Millonario? La verdad sobre las finanzas de James Van Der Beek tras morir a los 48 años

La muerte del actor James Van Der Beek el 11 de febrero de 2026, a los 48 años, dejó al descubierto una paradoja incómoda en la industria del entretenimiento estadounidense. El rostro que marcó a una generación con Dawson’s Creek construyó una carrera constante en cine y televisión, con títulos como Varsity Blues y The Rules of Attraction, además de trabajos posteriores en CSI: Cyber y Don’t Trust the B---- in Apartment 23. Sin embargo, el balance final de su patrimonio estuvo muy lejos de lo que su popularidad sugería.