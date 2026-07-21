¿Quiénes son los influencers Andrew y Tristan Tate, pedidos en extradición7?

Andrew y Tristan Tate, dos de los influencers más polemicos del mundo de las redes sociales, fueron capturados por agentes federales en Miami, Estados Unidos, durante el sábado 18 de julio. ¿Quiénes son y de qué se les acusa? A continuación los detalles.
La solicitud de extradición de Reino Unido llegó poco después de la detención de los hermanos, según la confirmación emitida por el Servicio de Alguaciles de EE UU.
La Fiscalía de Reino Unido informó que busca llevar a Andrew y Tristan Tate ante la justicia "por cargos de violación y trata de personas", delitos que según los fiscales, se habrían cometido entre julio de 2010 y agosto de 2017.
Sobre el operativo que terminó en la captura de los hermanos Tate en suelo estadounidense hay pocos detalles. El portavoz Brady McCarron confirmó a la agencia AP que la orden de arresto permanecía en secreto, sin ofrecer pormenores sobre el procedimiento, los plazos y las siguientes instancias judiciales que podría enfrentar el caso en los EE UU.
Según la Fiscalía de Reino Unido los hermanos no enfrentan cargos genéricos. Sostiene que abusaron de mujeres entre 2012 y 2015 en una zona del norte de Londres.
Por su parte, la defensa de Andrew y Tristan aseguró que sus clientes niegan los cargos de los que son acusados, y aunque no dieron más detalles, en la cuenta oficial de Tristán compartieron la fotografía del su arresto con la frase "Matrix attack" (ataque cibernético).
¿Quiénes son realmente los hermanos Tate? Los hermanos son exkickboxers profesionales (deporte que combina boxeo tradicional con patadas de artes marciales). Tienen doble ciudadanía estadounidense y británica.
Con el paso de los años, construyeron una comunidad de seguidores en redes sociales. Ambos han combinado la exhibición de un estilo de vida de lujo con discursos de misoginia abierta, lo que los convirtió en "referentes" de la llamada "cultura de la hipermasculinidad".
El perfil de los hermanos Tate no es nuevo para las autoridades. En 2016, se mudaron a Rumania, país donde fueron arrestados en 2022, en el marco de otro expediente por acusaciones de explotación sexual. Sin embargo, el proceso no prosperó debido a irregularidades legales y procesales que interrumpieron los avances.
Mientras la Fiscalía de Reino Unido insiste en la gravedad de cargos en su contra por violación y trata de personas, las autoridades estadounidenses mantienen en reserva los detalles de su arresto en Miami.
Hasta ahora no ha trascendido si existe algún plazo definido para que Reino Unido presente la solicitud formal ante los tribunales estadounidenses, ni qué autoridad judicial deberá intervenir en esa etapa del proceso. Tampoco se difundió información sobre audiencias próximas.
"Otra vez no, espero que todo salga bien". "Orando por los hermanos". "Sus pantalones no eran tan largos, ¡pero aun así, libérenlos!". "Me quedo sin palabras. ¡Liberen a mis cabras!", son algunos de los cometarios que usuarios de redes han dejado tras el arresto de los hermanos Tate.