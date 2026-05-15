¿Quién es Lila Moss y por qué es el nuevo icono de estilo de la generación Z?

Fuera de la pasarela, su estilo adquiere una dimensión especialmente relevante. El llamado ‘street style’ es, en su caso, una extensión coherente de su identidad. Los análisis coinciden en destacar una apariencia que no parece impuesta ni excesivamente elaborada. “No parece vestida por una pasarela, sino por alguien que ha vivido la moda desde pequeña”, apuntan expertos del sector desde cabeceras como Hola. Esa naturalidad construida se traduce en combinaciones que mezclan prendas básicas con elementos más definidos, como abrigos XL o accesorios con carácter.