¿Quién es Jake Connelly, la nueva sensación infantil de Stranger Things?

Jake Connelly es la nueva sensación infantil de Stranger Things. En la quinta temporada de la serie de Netflix, personifica con carisma y naturalidad a Derek Turnbow.
El jovencito de 13 años que saltó a la serie desde un comercial de muebles, es un bravucón de la clase de Holly Wheeler que pronto se convierte en uno de los personajes más entrañables de la última temporada.
Nadie sabía quien era este jovencito de mejillas rosadas y ojos verdes. Antes de este debut, Connelly solo había aparecido en un pequeño comercial local de muebles de Chicago, según una publicación de Infobae.
Jake, que hace de las suyas en la serie llegó a la actuación por casualidad, cuando un director de comerciales, amigo de su madre, le dijo que necesitaba un niño con su perfil físico y lo invitó a participar.
El joven actor narró que la noticia que había sido seleccionado llegó mientras su familia se refugiaba en el sótano por una alerta de tornado y la agencia convocó una reunión virtual urgente.
“Me enamoré de la actuación. Me saqué unas fotos para mi portafolio y una cosa llevó a la otra", dijo Jake en una entrevista para la revista Vogue.
El jovencito con los más jovencitos del elenco de la serie que acaba de iniciar su temporada final.
El papel de Jake de Derek Turnbow (que tiene entre 11 y 12 años en la ficción) había sido concebido como un típico escolar abusivo con sus compañeros.
Un bully genérico”, era la idea del personaje, según Matt Duffer. Pero Jake tenía dio algo diferente con su actuación, una mezcla de desparpajo, comic timing y encanto natural.
El mismo Jake cuenta que el rodaje fue para el una mezcla de nervios y entusiasmo. En su primer día en el set estaba tan tenso que sentía que “le temblaban las botas”, dijo.