  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025

Con profesionalismo e inmediatez, periodistas hondureños informan minuto a minuto sobre lo que acontece durante las elecciones generales en Honduras

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:34
Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025
1 de 11

Diferentes medios y un solo objetivo: informar al pueblo hondureño sobre lo que acontece durante este proceso electoral desde los diferentes puntos del país. Hoy, 30 de noviembre, Honduras elige a sus autoridades para los próximos cuatro años, y así lo informan los periodistas.

 Foto: Redes sociales
Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025
2 de 11

Iniciando por el preparado grupo de EL HERALDO, donde camarógrafos, periodistas y transportistas están, desde tempranas horas de este domingo, formando parte de esta gran cobertura con inmediatez.

 Foto: EL HERALDO
Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025
3 de 11

Desde los estudios de HCH, Cesia Mejía lució un traje amarillo pálido durante la cobertura ininterrumpida del canal.

 Foto: Redes sociales
Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025
4 de 11

Con un tono más oscuro, Carolina Lanza se presentó con un traje completo rojo vino y tacones blancos, dándole un porte elegante

 Foto: Redes sociales
Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025
5 de 11

De igual forma, la también periodista Elsa Oseguera lució un traje completamente blanco, ajustado a la cintura y con mangas bombachas, luciendo elegante.

 Foto: Redes sociales
Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025
6 de 11

Evelin Sosa, quien oficialmente se integró al staff de Once Noticias, optó por un traje negro

 Redes sociales EH
Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025
7 de 11

Jacky Redondo usó un sencillo pero sofisticado vestido beige, combinado con un blazer verde, logrando un look elegante.

 Foto: Redes sociales
Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025
8 de 11

Mariela Flores utilizó con un conjunto negro compuesto por un short y blazer.

 Foto: Redes sociales
Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025
9 de 11

Cristian Rodríguez, presentadora de TN5, optó por un impecable vestido blanco, acompañado de un bléiser rosa.

 Foto: Redes sociales
Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025
10 de 11

Eunice López usó un conjunto beige, destacando con elegancia.

Foto: Redes sociales
Así lucieron los periodistas hondureños en estas elecciones generales 2025
11 de 11

Por otro lado, Christian Morazán uso un traje completo negro con una corbata rosada.

Foto: Redes sociales
Cargar más fotos