Daddy Yankee demanda a Mireddys González por $250 millones y salpica a Raphy Pina

Daddy Yankee presentó una demanda de 250 millones de dólares contra su exesposa, Mireddys González, por presunta mala gestión financiera en sus empresas. Su colega y antes amigo Raphy Pina aparece implicado.
La demanda también incluye a la excuñada del artista, Ayeicha González, a quien señala por su rol en la administración de El Cartel Records.
El documento legal acusa irregularidades en el manejo de fondos, desvío de regalías y decisiones tomadas sin el consentimiento del cantante de "La gasolina".
Raphy Pina fue mencionado por su intervención en la venta del catálogo musical de Daddy Yankee. Según el artista, Pina habría recibido atribuciones excesivas y actuado en su perjuicio durante procesos clave del negocio.
Pina rechazó las acusaciones y afirma tener pruebas de que Daddy Yankee aprobó los acuerdos relacionados con el catálogo. El juez del Tribunal de Carolina negó la petición de Pina para intervenir formalmente en el caso.
El conflicto, que involucra finanzas, contratos y decisiones familiares, se perfila como uno de los más mediáticos del género urbano en los últimos años.
Lejos de detenerse, Daddy Yankee también radicó una demanda federal adicional en Puerto Rico, en la que describe un presunto esquema estructurado para desviar regalías, manipular contratos y cometer fraude electrónico.
El documento, de más de cien páginas, se presentó bajo la Ley RICO, una legislación aplicada en casos de extorsión y organizaciones corruptas, lo que revela la gravedad que el artista atribuye a esta controversia.
Según el escrito, Mireddys habría otorgado a Pina “poder absoluto” sobre la venta del catálogo musical del reguetonero, un proceso que, de acuerdo con el intérprete, se realizó sin transparencia y con decisiones que lo perjudicaron económicamente.
Más allá de lo legal, el caso tiene un fuerte componente emocional: Daddy Yankee y Mireddys González estuvieron casados casi tres décadas, y su relación siempre se proyectó como una de las más estables del género urbano.
Ahora, el conflicto sacude no solo su entorno familiar, sino también su legado musical, pues pone en el centro la disputa por derechos, regalías y decisiones empresariales que marcaron la última etapa de su carrera.
Mientras las partes continúan moviéndose en el terreno judicial, el público sigue atento a lo que podría convertirse en uno de los casos legales más complejos y comentados del entretenimiento latino en los últimos años.