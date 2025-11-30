  1. Inicio
Las mejores películas sobre elecciones presidenciales y campañas políticas

Dramas, comedias y thrillers: el cine ha retratado la lucha por el poder de muchas formas. Aquí una lista de películas ambientadas en elecciones o en entornos políticos

  • 30 de noviembre de 2025 a las 08:35
Si busca algo que ver este día de elecciones, aquí una selección de películas que giran alrededor de campañas presidenciales, intrigas de poder y batallas políticas. Clásicos, thrillers y dramas que muestran el detrás de escena de la democracia y que hoy cobran relevancia.
Charlie Wilson’s War (2007). Basada en hechos reales, muestra cómo un congresista cambia la historia mundial con decisiones políticas clave.
All the President’s Men (1976). No trata directamente de elecciones, pero sí del escándalo Watergate, uno de los momentos más críticos del poder presidencial.
Primary Colors (1998). Inspirada en la campaña de Bill Clinton, sigue a un candidato carismático envuelto en escándalos mientras compite por la presidencia.
The Post (2017). El Washington Post enfrenta al gobierno estadounidense por la publicación de documentos secretos.
Milk (2008). Aunque no es presidencial, sigue la carrera electoral del activista Harvey Milk y su impacto político.
Recount (2008). Recrea la polémica elección estadounidense del 2000 entre Bush y Al Gore.
Frost/Nixon (2008). Basada en las entrevistas que confrontaron a Nixon tras su renuncia, muestra el choque entre política y medios.
The American President (1995). Romance y política se mezclan cuando un presidente viudo inicia una relación amorosa durante su campaña.
The Purge: Election Year (2016). La tercera entrega de esta saga ocurre durante una contienda presidencial en medio de un caos social.
The Manchurian Candidate (1962/2004). Thriller político sobre manipulación mental, conspiraciones y un candidato que podría no ser quien parece.
Election (1999). Aunque se desarrolla en una elección escolar, es una sátira brillante sobre manipulación, ambición y campañas turbias.
The Ides of March (2011). Una de las mejores películas modernas sobre campañas políticas. Ryan Gosling interpreta a un estratega atrapado en una guerra sucia durante unas primarias presidenciales.
The Candidate (1972). Robert Redford encarna a un abogado que entra en la contienda electoral casi como un experimento... hasta que termina atrapado en la maquinaria de campaña.
