¿Quién es 'Holly' de Stranger Things 5? Así es la vida de Nell Fisher, nueva actriz de la serie

Stranger Things 5 se estrenó el 26 de noviembre y un personaje que siempre pasó desapercibido ahora está dando de qué hablar. Se trata de Holly Wheeler, la hermana menor de Nancy y Mike, quien en esta nueva temporada se convierte en una pieza clave del misterio en Hawkins.
Aunque Holly ha aparecido desde la primera temporada, casi no tenía protagonismo, era simplemente la niña pequeña de la familia Wheeler. Pero eso cambió en los primeros cuatro capítulos de la quinta temporada. Su personaje da un giro más oscuro y profundo.
La serie revela que Holly tenía un “amigo imaginario” llamado Míster Whatsit que en realidad era Vecna, el villano central de la serie. Vecna inicia un plan para secuestrar niños y Holly se convierte en su primera elección.
Si bien aún no se muestra cómo se desarrollará esta trama, la tensión alrededor de ella aumenta cuando su maestra la vio platicar sola en el patio de la escuela y empieza la acción capítulo tras capítulo.
Holly Wheeler es interpretada por Nell Fisher, una actriz nacida el 2 de noviembre de 2011 en Londres, Inglaterra. Tiene doble nacionalidad neozelandesa y creció entre Reino Unido y Nueva Zelanda, lo que le dio una formación multicultural.
Fisher comenzó su carrera en 2019 con el cortometraje Splendid Isolation. Luego, en 2022 actuó en la película post-apocalíptica 'Northspur' y en la serie 'My Life Is Murder'. Ese mismo año participó en la cinta interactiva de Netflix 'Choose Love'.
Su salto internacional llegó con 'Evil Dead Rise' en 2023, interpretando a Kassie. En 2024 volvió a la pantalla con 'Bookworm', una película de aventuras donde dio vida a Mildred.
Además de actuar, Nell Fisher destaca por sus habilidades en gimnasia, escalada, equitación, danza, canto y piano.
Ella misma dijo durante la premiere mundial que participar en Stranger Things fue “una experiencia surrealista”, trabajando con los hermanos Duffer, Shawn Levy y Frank Darabont... todo a los 13 años.
Holly Wheeler y su misteriosa conexión con Vecna prometen ser uno de los ejes más intrigantes del desenlace de la serie.
Los primeros cuatro episodios de Stranger Things 5 ya están disponibles en Netflix. La segunda parte llegará el 25 de diciembre, y el gran episodio final se estrenará el 31 de diciembre.
Stranger Things se convirtió en la primera serie de Netflix en mantener, de forma simultánea, cuatro temporadas dentro del Top 10 Global, según informó Deadline.