¿Quién es Dante Gebel, el predicador que visitará Honduras en marzo?

El conferencista cristiano Dante Gebel, oriundo de Argentina, visitará Tegucigalpa este 3 de marzo. Conoce su trayectoria y su impacto mundial

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 18:22
Tegucigalpa se prepara para recibir a uno de los oradores cristianos más influyentes del mundo hispano. Dante Gebel pisará suelo hondureño el próximo 3 de marzo en el marco de su "PresiDante world tour despedida 2026", una gira que marca el cierre de una era para miles de seguidores en América Latina.

 Foto: Instagram | @dantegebeloficial
Las localidades más cercanas al escenario se agotaron en cuestión de horas, aunque todavía quedan entradas para gradería a 1,402 lempiras a través de la plataforma eticket.

 Foto: Instagram | @dantegebeloficial
Dante Gebel nació el 2 de enero de 1968 en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

 Foto: Instagram | @dantegebeloficial
A los 17 años ya predicaba en pequeñas iglesias evangélicas del conurbano bonaerense, donde desarrolló un estilo que combina el humor, la narrativa cinematográfica y referencias a la cultura popular.

 Foto: Instagram | @dantegebeloficial
Su ascenso comenzó en los años 90, cuando sus conferencias para jóvenes empezaron a llenar teatros en Argentina. Gebel entendió antes que muchos que el mensaje cristiano podía comunicarse sin solemnidad excesiva.

Foto: Instagram | @dantegebeloficial
Ha escrito más de 30 libros, varios de los cuales han alcanzado listas de bestsellers en España y América Latina.

 Foto: Instagram | @dantegebeloficial
Entre sus obras más conocidas figuran "Monólogos de Dante Gebel", "Pasión de multitudes" y "Las arenas del alma".

 Foto: Instagram | @dantegebeloficial
El "PresiDante world tour despedida 2026" representa el cierre de una etapa en la carrera de Gebel.

 Foto: Instagram | @dantegebeloficial
Aunque no ha anunciado su retiro definitivo, el predicador argentino ha manifestado su intención de reducir el ritmo de eventos masivos para enfocarse en proyectos más íntimos y en su labor pastoral en Miami.

 Foto: Instagram | @dantegebeloficial
La gira ha visitado ciudades de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En cada parada, los estadios y auditorios se han llenado con públicos que buscan escuchar una última vez en vivo a quien consideran una figura inspiradora. Honduras es una de las pocas escalas centroamericanas de esta despedida continental.

 Foto: Instagram | @dantegebeloficial
