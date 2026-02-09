¿Quién es Dante Gebel, el predicador que visitará Honduras en marzo?

Tegucigalpa se prepara para recibir a uno de los oradores cristianos más influyentes del mundo hispano. Dante Gebel pisará suelo hondureño el próximo 3 de marzo en el marco de su "PresiDante world tour despedida 2026", una gira que marca el cierre de una era para miles de seguidores en América Latina.
Las localidades más cercanas al escenario se agotaron en cuestión de horas, aunque todavía quedan entradas para gradería a 1,402 lempiras a través de la plataforma eticket.
Dante Gebel nació el 2 de enero de 1968 en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
A los 17 años ya predicaba en pequeñas iglesias evangélicas del conurbano bonaerense, donde desarrolló un estilo que combina el humor, la narrativa cinematográfica y referencias a la cultura popular.
Su ascenso comenzó en los años 90, cuando sus conferencias para jóvenes empezaron a llenar teatros en Argentina. Gebel entendió antes que muchos que el mensaje cristiano podía comunicarse sin solemnidad excesiva.
Ha escrito más de 30 libros, varios de los cuales han alcanzado listas de bestsellers en España y América Latina.
Entre sus obras más conocidas figuran "Monólogos de Dante Gebel", "Pasión de multitudes" y "Las arenas del alma".
El "PresiDante world tour despedida 2026" representa el cierre de una etapa en la carrera de Gebel.
Aunque no ha anunciado su retiro definitivo, el predicador argentino ha manifestado su intención de reducir el ritmo de eventos masivos para enfocarse en proyectos más íntimos y en su labor pastoral en Miami.
La gira ha visitado ciudades de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En cada parada, los estadios y auditorios se han llenado con públicos que buscan escuchar una última vez en vivo a quien consideran una figura inspiradora. Honduras es una de las pocas escalas centroamericanas de esta despedida continental.