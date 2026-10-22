Revelan detalles sobre la muerte de Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber

La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray murió el domingo 18 de octubre en un hospital de Los Ángeles, a los 34 años, acompañada por su familia.
El Daily Mail, con base en fuentes cercanas a ella, informó de que sufrió una sobredosis de fentanilo, aunque las autoridades no han divulgado una causa oficial de muerte.
Según esos reportes, Ray fue trasladada de urgencia a un centro médico de la zona el viernes 16 y mantenida con soporte vital.
La familia confirmó el deceso a TMZ el lunes 19 con un mensaje breve. “Murió anoche rodeada de familiares en el hospital. Era muy querida”, dijeron.
Nacida en Australia y criada en Santa Cruz, California, según People, Ray era hija del surfista profesional Tony Ray, que llegó a ocupar el puesto 11 del ranking mundial en 1992, de acuerdo con la Encyclopedia of Surfing.
Su carrera despegó a mediados de la década de 2010 y en 2014 fundó la marca Sahara Ray Swim. Su nombre llegó a los titulares por los romances que la prensa le atribuyó con Cody Simpson en 2015 y con Justin Bieber en 2016, vínculos que ella nunca confirmó.
La etapa más difícil que ha trascendido de su vida reciente comenzó en 2024. Ese año reveló en un video de TikTok que vivía con el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno autoinmune poco frecuente en el que el sistema de defensas ataca los nervios periféricos.
TMZ informó de que la enfermedad la dejó parcialmente paralizada tras un accidente automovilístico. Mayo Clinic señala que se desconoce su causa exacta y que dos tercios de los pacientes presentan síntomas de infección en las seis semanas previas.
“Tengo una enfermedad autoinmune que me dio hace unas semanas”, contó Ray en el video. “Ataca mis nervios, y mis pies y mis piernas están afectados. Las puntas de los dedos también las tengo adormecidas”.
La modelo habló con franqueza del impacto emocional.
“Esto ha sido muy difícil de sobrellevar”, dijo. “He tratado de mantener una buena actitud y tener la esperanza de que la sensibilidad regrese, pero siempre existe la posibilidad de que se quede así”.
Hasta ahora, ninguna de las fuentes consultadas vincula el síndrome de Guillain-Barré con su fallecimiento. La determinación oficial de la causa corresponde a las autoridades.