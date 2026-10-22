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Revelan detalles sobre la muerte de Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber

Madre desde enero e hija de un surfista profesional, Sahara Ray se despidió a los 34 años tras convivir con una enfermedad autoinmune desde 2024

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 15:27
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La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray murió el domingo 18 de octubre en un hospital de Los Ángeles, a los 34 años, acompañada por su familia.

 Foto: Instagram | @sahara_ray
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El Daily Mail, con base en fuentes cercanas a ella, informó de que sufrió una sobredosis de fentanilo, aunque las autoridades no han divulgado una causa oficial de muerte.

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Según esos reportes, Ray fue trasladada de urgencia a un centro médico de la zona el viernes 16 y mantenida con soporte vital.

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La familia confirmó el deceso a TMZ el lunes 19 con un mensaje breve. “Murió anoche rodeada de familiares en el hospital. Era muy querida”, dijeron.

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Nacida en Australia y criada en Santa Cruz, California, según People, Ray era hija del surfista profesional Tony Ray, que llegó a ocupar el puesto 11 del ranking mundial en 1992, de acuerdo con la Encyclopedia of Surfing.

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Su carrera despegó a mediados de la década de 2010 y en 2014 fundó la marca Sahara Ray Swim. Su nombre llegó a los titulares por los romances que la prensa le atribuyó con Cody Simpson en 2015 y con Justin Bieber en 2016, vínculos que ella nunca confirmó.

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La etapa más difícil que ha trascendido de su vida reciente comenzó en 2024. Ese año reveló en un video de TikTok que vivía con el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno autoinmune poco frecuente en el que el sistema de defensas ataca los nervios periféricos.

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TMZ informó de que la enfermedad la dejó parcialmente paralizada tras un accidente automovilístico. Mayo Clinic señala que se desconoce su causa exacta y que dos tercios de los pacientes presentan síntomas de infección en las seis semanas previas.

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​​​​​“Tengo una enfermedad autoinmune que me dio hace unas semanas”, contó Ray en el video. “Ataca mis nervios, y mis pies y mis piernas están afectados. Las puntas de los dedos también las tengo adormecidas”.

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La modelo habló con franqueza del impacto emocional.

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“Esto ha sido muy difícil de sobrellevar”, dijo. “He tratado de mantener una buena actitud y tener la esperanza de que la sensibilidad regrese, pero siempre existe la posibilidad de que se quede así”.

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Hasta ahora, ninguna de las fuentes consultadas vincula el síndrome de Guillain-Barré con su fallecimiento. La determinación oficial de la causa corresponde a las autoridades.

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