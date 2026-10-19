Qué se sabe de la muerte de Sahara Ray, expareja de Justin Bieber

La australiana, que mantuvo un romance con Justin Bieber en 2016 y utilizó una canción del cantante para presentar a su hija, falleció en un hospital rodeada de su familia. Se desconocen las causas.
Sahara Ray, modelo y diseñadora australiana que saltó a la fama por su relación con Justin Bieber, ha muerto a los 34 años, nueve meses después de dar a luz a su hija Snow.
Su familia confirmó la noticia a TMZ este lunes. “Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, señalaron.
Las causas del fallecimiento no han sido reveladas. La familia de Ray tampoco había respondido a las solicitudes de comentario de Page Six.
El nombre de Ray quedó ligado al de Bieber en 2016, cuando ambos fueron vistos de vacaciones en Hawái y se difundieron imágenes de los dos bañándose desnudos.
La modelo conservó en su perfil de Instagram fotografías junto al cantante y sus amigos, entre ellas una a bordo de un helicóptero.
Años después, en abril de este año, presentó a su hija en la misma red social con un vídeo acompañado de “Everything Hallelujah”, tema de Bieber publicado en 2025.
Antes, en 2023, se le atribuyó un romance con el músico Mod Sun, tras difundirse una publicación en la que aparecían besándose.
Ray, hija del surfista Tony Ray, había hecho público en abril de 2024 que padecía el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que afecta a los nervios y puede provocar debilidad, entumecimiento o parálisis, según la Clínica Mayo. Lo explicó en un vídeo de TikTok difundido poco después de ser atropellada por un automóvil.
Aseguró entonces que estaba paralizada desde la parte alta de los muslos hasta los pies y que no podía caminar. Permaneció brevemente en silla de ruedas.
En enero anunció en Instagram que daría a luz mediante inducción. “Deseadme suerte. Hoy me inducen a las 8 de la tarde. Tan emocionada, tan nerviosa”, escribió. Su última publicación, en julio, fue una fotografía de la bebé.
Su amiga Becky Hearn la despidió en Instagram con varias imágenes de ambas. “Una persona pura y de gran corazón. Mi corazón está roto por ti y tu familia. Descansa en paz”, escribió.