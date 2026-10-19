Qué se sabe de la muerte de Sahara Ray, expareja de Justin Bieber

Ray, hija del surfista Tony Ray, había hecho público en abril de 2024 que padecía el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que afecta a los nervios y puede provocar debilidad, entumecimiento o parálisis, según la Clínica Mayo. Lo explicó en un vídeo de TikTok difundido poco después de ser atropellada por un automóvil.