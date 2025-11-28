“¿Qué daño puede hacer una niña que tiene el talento y la belleza (...)?" Tía de Ángela Aguilar sale en su defensa

Nodal y Ángela Aguilar contrajeron matrimonio civil en julio de 2024 en Cuernavaca, en una ceremonia privada con asistencia limitada a familiares cercanos y amigos.La pareja ha confirmado que la boda religiosa tendrá lugar en mayo de 2026. Nodal adelantó que la celebración se realizará en Zacatecas y será de dimensiones considerables, con la intención de organizar una fiesta de corte tradicional mexicano.