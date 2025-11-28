“¿Qué daño puede hacer una niña que tiene el talento y la belleza (...)?" Tía de Ángela Aguilar sale en su defensa

Dalia Inés, media hermana de Pepe Aguilar e hija de la cantante Flor Silvestre, ha salido en defensa de su sobrina Ángela Aguilar ante las críticas que persisten sobre su matrimonio con Christian Nodal.
En declaraciones recientes a medios mexicanos, la integrante de la dinastía Aguilar cuestionó la hostilidad dirigida hacia la joven intérprete.
"¿Qué daño puede hacer una niña que tiene el talento y la belleza, y se enamoró de un hombre valioso también? Porque, si no, no estaría como está ahora", manifestó Dalia Inés al ser consultada sobre la situación de su sobrina.
La familiar de los Aguilar expresó su descontento por los comentarios negativos que ha recibido Ángela desde que inició su relación con Nodal. Según sus declaraciones, la pareja mantiene una relación estable y se prepara para celebrar su enlace religioso.
Respecto a la próxima ceremonia, Dalia Inés no ocultó su interés por asistir: "Ya estoy viendo qué me voy a poner. La otra (la boda civil) fue tan rápida y no me invitaron. Yo todavía tengo mi resentimiento", comentó en tono distendido.
La relación entre Nodal y Ángela Aguilar ha generado debate público desde su inicio. La cronología de los hechos ha alimentado especulaciones sobre el comienzo del romance, particularmente por la proximidad temporal con la ruptura de Nodal con Cazzu, madre de su hija Inti.
Las declaraciones de Dalia Inés provocaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios recordaron las circunstancias que rodearon el inicio de la relación entre los cantantes.
El debate se centra en si hubo o no un traslape temporal entre ambas relaciones del intérprete de regional mexicano. Durante la misma intervención con los medios, Dalia Inés abordó la situación de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, quien en meses recientes ha expresado públicamente sus diferencias con su padre.
"Es mi sobrino y lo amo, ¿equivocado?, sí. Jamás hubiera imaginado una ofensa para su padre. Su padre fue padre y, como pudo, lo salvó de problemas legales muy serios y aportó todo lo que pudo", señaló la hermana del cantante.
Dalia Inés calificó la actitud de Emiliano como inapropiada, considerando el apoyo que habría recibido de Pepe Aguilar en situaciones complicadas. Según sus palabras, el cantante sufre por el distanciamiento con su primogénito y mantiene la esperanza de una reconciliación futura.
"Habla poco de eso porque le duele y uno, como familiar, respeta. Tu familia te ama y la familia se debe respetar y defender aunque las cosas anden mal", agregó.
Nodal y Ángela Aguilar contrajeron matrimonio civil en julio de 2024 en Cuernavaca, en una ceremonia privada con asistencia limitada a familiares cercanos y amigos.La pareja ha confirmado que la boda religiosa tendrá lugar en mayo de 2026. Nodal adelantó que la celebración se realizará en Zacatecas y será de dimensiones considerables, con la intención de organizar una fiesta de corte tradicional mexicano.