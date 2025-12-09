“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa revela por qué aguantó malos tratos de Davis

Tras filtrarse un video en el que Davis Flow aparece alterado y gritando, y que rápidamente se hizo viral en redes sociales, la periodista Elsa Oseguera se pronunció. Aquí los detalles de lo que dijo.
"Hoy he decidido dar la cara y hablarles de frente, ya que se han filtrado unos videos donde el papá de mi hija me trata como siempre me ha tratado", dijo Oseguera.
Seguidamente respondió a las acusaciones de que ella filtró el video: "Quiero decir que es totalmente falso, yo no he subido nada. Esos videos se filtraron junto a otros videos de su mamá que yo envié a una persona de confianza".
La periodista reconoció que para ella "no es agradable verse en esa situación porque la mujer que sale allí ya no existe".
"No me gusta verme de esa manera. Me ha costado mucho tiempo reconstruirme, volver a brillar y volver a ser quien soy. Ver esos videos solo me recuerda un pasado al que yo no quiero volver".
"Esos videos me perjudican a mí porque la que sale allí no soy yo. Siempre he tenido una imagen de una mujer de carácter fuerte, y que me vean en esa situación de vulnerabilidad, donde solo agacho la cabeza..."
Elsa Oseguera envió un mensaje a Davis Flow: "Le pido al papá de mi hija que me deje en paz, que ya me deje tranquila, que no esté pensando que mi vida gira alrededor de él. Te recuerdo que decidí dejarte un 23 de junio de 2025".
Seguidamente advirtió al papá de su hija: "Si yo quisiera perjudicarte, eso no es nada para lo que vos me has hecho y que vos sabés que yo tengo en mi poder".
Tras la filtración del video, varios seguidores le cuestionaron a Oseguera por qué había aguantado esos malos tratos, a lo que ella respondió: "Porque no tenía dinero ni trabajo por dedicarme a mi hogar".
Por su parte, Davis Flow aseguró que le gustaría que los videos se filtraran completos, sin cortes, y lamentó que esto sucediera en una etapa de su vida en la que está creciendo.