¿Quién era Paola Márquez, la creadora de contenido hallada muerta en San Luis Potosí?

El reciente sábado 30 de mayo, fue hallada muerta la creadora de contenido Paola Márquez, de 30 años, en el interior de su departamento ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, en México. ¿Qué le pasó? A continuación los detalles del caso que ha generado gran conmoción en el mundo de las redes sociales.
De acuerdo con el reporte preliminar, la Paola habría sido encontrada muerta por un familiar que llegó a visitarla. Al no ver ninguna reacción llamó a los servicios de emergencia.
Los paramédicos llegaron al lugar y desafortunadamente confirmaron que la fémina ya no tenía signos vitales. Miembros de la Fiscalía General de San Luis Potosí también se presentaron a la escena para iniciar con las indagaciones correspondientes.
Hasta el momento, la hipótesis inicial refiere que Márquez se habría quitado la vida. No obstante, las autoridades anunciaron que mantienen abiertas distintas líneas de investigación, por lo que no han emitido un dictámen final del caso.
La noticia la dio a conocer el propio padre de Paola, Hércules Márquez, a través de redes sociales. "Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso, hija mía. Un día volveremos a estar nuevamente juntos. ¡Descansa en paz, mi princesa!"
Paola era originaria de Huehuetlán, San Luis Potosí, y había logrado construir una comunidad significativa en redes sociales, gracias a su sentido del humor y contenido cercano a los usuarios.
Pero también era un espacio donde abordaba con valentía la salud mental, un tema que tocó de manera muy personal en sus últimas publicaciones.
En uno de sus videos más recientes, compartido ahora por su padre, la joven reflexionó sobre un momento difícil que estaba atravesando: "Te das cuenta de que emocionalmente estás mal porque te levantas con ese huequito en el estómago. Yo sabía lo que estaba pasando y, en el fondo, sabía que me iba a hacer sufrir", expresó.
Sus restos están siendo velados este domingo 31 de mayo en la casa de su abuelo, Gregorio Rubio Landaverde.
El lunes 1 de junio a las 11 de la mañana será sepultada en el panteón de Huichihuayan, en Huehuetlán, San Luis Potosí, rodeada de quienes la amaron en vida.