Nodal queda libre de cargos: ¿por qué enfrentó una disputa legal con Universal Music?

Después de una larga y dura batalla contra Universal Music, el cantante Christian Nodal y sus padres Cristy Nodal y Haime González, fueron librados de la vinculación del proceso por la supuesta falsificación de documentos; sin embargo, la disputa continuará ahora por lo civil.
Tras 17 horas de una extenuante audiencia en el Reclusorio Oriente, la jueza determinó librarlo del caso al no encontrar pruebas suficientes para acusarlo a él y sus padres de la acusación de la disquera tras contrademandarlo.
La disputa de Nodal con Universal Music comenzó en 2020 cuando el cantante inició una demanda civil contra la disquera para obtener todos los derechos de los tres discos que grabó en los cuatro años que estuvo con ellos.
Nodal firmó un contrato en 2016 con Universal Music, contrato que se extendió hasta 2020. Durante esos años, Nodal lanzó los discos: "Me dejé llevar", "Ahora" y "Ayayay!", donde se incluyen los éxitos como: Adiós amor, Probablemente, No te contaron mal y De los besos que te di.
Nodal, tras exigir los derechos completos de sus temas, Univeral Music lo contrademandó ante la Fiscalía General de la República (FGR) acusándolo de falsificar firmas en los contratos que la defensa del artista entregó como pruebas.
En mayo de 2025, tuvo lugar en la Ciudad de México una audiencia para el desahogo de pruebas, a la que acudieron los padres del artista al ser los representantes del cantante durante esa etapa en la empresa. Poco después, Universal Music solicitó la judicialización de la carpeta de investigación, lo que implicó su revisión por parte de un juez.
Después de la audiencia, la madrugada del miércoles 19 de noviembre, Nodal abandonó el reclusorio Oriente junto a sus padres y expresó que siempre creyó en la justicia e incluso envió un mensaje a los jóvenes para que presten atención a lo que firman con las disqueras.
“Siempre he creído en la justicia. Quiero agradecerles justo por eso, por ser tan pacientes. Soy fiel creyente que los hechos hablan más de mil palabras”, declaró el esposo de Ángela Aguilar ante los medios de comunicación.
“Hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, fue una jornada muy larga, llevamos aquí 17 horas y valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados, no hay ni siquiera un solo papel que justifique”, añadió.
Aunque quedó libre de la acusación de Universal Music sobre la falsificación de documentos, Nodal aún no termina su disputa legal con la disquera, pues aún está pendiente una demanda civil "que se la están trayendo a la penal", según mencionó el intérprete del regional mexicano.
En varias ocasiones, Nodal confesó que las acusaciones de Universal Music son actos de "mala fe" porque no quiso seguir con ellos. "Por eso están haciendo todo esto a la mala".
Según se conoció, la disquera Universal Music exige a Nodal la suma de 30 millones de pesos, así como un contrato firmado por la madre del cantante, donde cede los derechos de autor. Se desconoce si apelará la decisión de la jueza.