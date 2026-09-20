"No me puedo parar", Alejandra Guzmán sufre nueva dislocación de cadera sobre el escenario

Alejandra Guzmán suspende concierto en Veracruz tras dislocarse la cadera sobre el escenario
La cantante mexicana Alejandra Guzmán tuvo que suspender su presentación en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, después de sufrir una dislocación de cadera mientras interpretaba las primeras canciones de su espectáculo, la noche del 19 de septiembre.
El percance ocurrió apenas comenzado el show, cuando la artista intentaba continuar pese a las molestias que ya sentía en el escenario.
Dos de sus bailarines acudieron de inmediato a sostenerla ante la dificultad para mantenerse en pie. Fue entonces cuando la propia cantante explicó al público lo que le sucedía. "Disculpen, es que me zafó la cadera", dijo visiblemente afectada, según videos difundidos en redes sociales.
Minutos después, personal médico ingresó al recinto para auxiliarla mientras el público respondía con aplausos y muestras de apoyo. "No me puedo parar", había expresado la artista momentos antes, imposibilitada para seguir de pie.
La presentación permaneció en pausa alrededor de media hora, hasta que el equipo organizador confirmó la cancelación del concierto.
La cantante fue trasladada en ambulancia al Hospital Español de Veracruz, donde recibió atención médica y donde los especialistas lograron recolocar la articulación. Horas más tarde, ya recuperada, compartió un video junto a un grupo de enfermeras en el que tomó con humor lo ocurrido y bromeó modificando la letra de su tema "Cuidado con el corazón".
A través de sus redes sociales confirmó también que se encontraba en buen estado de salud. "Estábamos tan prendidos caray, pero voy a volver muyyyy pronto", escribió en el mensaje dirigido a sus seguidores, en el que además agradeció la atención del médico Eduardo Arévalo.
El incidente vuelve a poner el foco en el historial médico de la artista, quien cuenta con prótesis de titanio en ambas caderas debido a un desgaste severo en las articulaciones, una condición agravada por las secuelas de una inyección de biopolímeros que sufrió en 2009
Guzmán ya había sufrido una lesión similar meses atrás, tras una caída en su domicilio, y en julio había asegurado encontrarse completamente recuperada tras someterse a distintas intervenciones, incluida una operación cervical.