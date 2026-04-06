¿Niño o niña? Isabella Ladera revela el sexo de su bebé junto a Hugo García

La modelo y creadora de contenido Isabella Ladera acaba de compartir un momento muy especial con sus seguidores: ya está enterada del sexo de su segundo bebé.
Tras meses de especulaciones sobre el sexo del segundo hijo de la influencer colombiana, las apuestas finalizan con esta revelación. ¿Es niño o niña...?
Hoy, a través de su cuenta de Instagram, Isabella publicó una serie de fotografías familiares junto a su pareja, el modelo peruano Hugo García, su hija mayor, Mía, y su creciente pancita.
“Se viene nuestro campeón mundial . Gracias Dios ", reza el posteo.
En las imágenes se ven detalles que acompañan la celebración del sexo del bebé: un trajecito de varón, un bate de béisbol y la gorra azul de Hugo, símbolos que refuerzan el anuncio de que será un niño.
La publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño y felicitaciones de parte de sus seguidores, muchos emocionados por la llegada de este nuevo miembro a la familia.
Se tratará del primer hijo del peruano y de la segunda bendición de la colombiana, seis años después de que naciera su primogénita y fruto de su antigua relación con Isander Pérez.
Isabella y Hugo ya habían compartido con sus fans que este embarazo es un momento muy especial para ellos, y ahora lo celebran con este anuncio tierno y familiar.
Su comunidad de seguidores asegura que no faltan más de tres meses para que el bebé nazca y sea presentado públicamente, entendiendo que se trata de una familia muy mediática.
La influencer ha dicho que seguirá compartiendo esta etapa tan importante con su comunidad digital porque es algo que disfruta y la hace sentir muy dichosa.