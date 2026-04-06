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¿Niño o niña? Isabella Ladera revela el sexo de su bebé junto a Hugo García

La creadora de contenido colombiana y su pareja peruana, el modelo Hugo García, compartieron una serie de fotos familiares en Instagram dando a conocer esta tierna noticia

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 12:20
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La modelo y creadora de contenido Isabella Ladera acaba de compartir un momento muy especial con sus seguidores: ya está enterada del sexo de su segundo bebé.

 Fotos: Instagram.
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Tras meses de especulaciones sobre el sexo del segundo hijo de la influencer colombiana, las apuestas finalizan con esta revelación. ¿Es niño o niña...?

 Foto: Instagram.
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Hoy, a través de su cuenta de Instagram, Isabella publicó una serie de fotografías familiares junto a su pareja, el modelo peruano Hugo García, su hija mayor, Mía, y su creciente pancita.

 Foto: Instagram.
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“Se viene nuestro campeón mundial . Gracias Dios ", reza el posteo.

 Foto: Instagram.
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En las imágenes se ven detalles que acompañan la celebración del sexo del bebé: un trajecito de varón, un bate de béisbol y la gorra azul de Hugo, símbolos que refuerzan el anuncio de que será un niño.

 Foto: Instagram.
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La publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño y felicitaciones de parte de sus seguidores, muchos emocionados por la llegada de este nuevo miembro a la familia.

 Foto: Instagram.
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Se tratará del primer hijo del peruano y de la segunda bendición de la colombiana, seis años después de que naciera su primogénita y fruto de su antigua relación con Isander Pérez.

 Foto: Instagram.
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Isabella y Hugo ya habían compartido con sus fans que este embarazo es un momento muy especial para ellos, y ahora lo celebran con este anuncio tierno y familiar.

 Foto: Instagram.
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Su comunidad de seguidores asegura que no faltan más de tres meses para que el bebé nazca y sea presentado públicamente, entendiendo que se trata de una familia muy mediática.

Foto: Instagram.
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La influencer ha dicho que seguirá compartiendo esta etapa tan importante con su comunidad digital porque es algo que disfruta y la hace sentir muy dichosa.

 Foto: Instagram.
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