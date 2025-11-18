Murió la influencer Xiomara 'La Golda' tras drástica pérdida de peso

La influencer puertorriqueña, Xiomara "La Negra" murió el pasado 15 de noviembre luego de supuestas complicaciones tras una cirugía para ayudarle a seguir perdiendo peso.
Y es que en los últimos meses, Xiomara Calderón Santiago, compartía fotografías de ella mostrando cómo lucía su nueva figura tras haber perdido varias libras.
"La Golda" fue una creadora de contenido, bailarina, cantante y modelo plus que se convirtió en una figura muy reconocida y querida en el mundo del entretenimiento digital puertorriqueño.
Xiomara reveló hace unos meses que inició una pérdida de peso “porque quiero durar 100 años”, y que su apodo “La Golda” no hacía referencia al sobrepeso, sino al “gold”, el oro en el que deseaba convertirse.
Semanas antes de su fallecimiento, con el apoyo de creador de contenido Molusco, Xiomara se sometió a una cirugía bariátrica. La influencer viajó a Miami para realizarse el procedimiento estético para continuar con la pérdida de peso.
Xiomara inició su carrera detrás de cámaras en 'Molusco TV', pero su carisma y talento, además de su risa contagiosa, pasó a ser parte de las conductoras invitadas en el show.
Xiomara era muy activa en redes sociales y compartía su alegría y estilo de vida.
Tras confirmarse la muerte de Xiomara, personalidades del entretenimiento y sus propios compañeros de Molusco TV enviaron mensajes y mostraron su persona por su repentina muerte a los 38 años mientras se encontraba en Miami.
Hasta el momento se desconocen las causas del repentino fallecimiento de Xiomara, quien soñaba con vivir y tener un estilo de vida más saludable.
Una de sus últimas fotografías publicadas en redes sociales fue esta fotografía donde lucía una peluca, en la que recibió varios comentarios por lo bien que lucía con ella.
Hasta el momento la familia ha pedido que se paren las especulaciones sobre la muerte de Xiomara, ya que se desconoce si la causa de su fallecimiento es debido a complicaciones de una cirugía estética.
A Xiomara le gustaba compartir en redes sociales cómo avanzaba su proceso de pérdida de peso.