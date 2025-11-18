Miss Universo 2025: candidatas revelan sus trajes típicos a horas de la competencia

La ronda preliminar, donde se presentarán los trajes nacionales, se realizará el miércoles 19 de noviembre en horario tailandés Ecuador se alista para apoyar a Nadia Mejía: horarios y transmisión del traje típico y la preliminar del Miss Universe 2025, lo que corresponde a la medianoche del 18 al 19 de noviembre (00:00 horas del martes 19) en Honduras.