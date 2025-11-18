Miss Universo 2025: candidatas revelan sus trajes típicos a horas de la competencia

Las representantes de diversos países en Miss Universo 2025 comienzan a mostrar los diseños que lucirán en la competencia de trajes típicos, programada para el 19 de noviembre en Bangkok, Tailandia.
La ronda preliminar, donde se presentarán los trajes nacionales, se realizará el miércoles 19 de noviembre en horario tailandés Ecuador se alista para apoyar a Nadia Mejía: horarios y transmisión del traje típico y la preliminar del Miss Universe 2025, lo que corresponde a la medianoche del 18 al 19 de noviembre (00:00 horas del martes 19) en Honduras.
Aldana Masset, representante argentina, presentó su traje diseñado por Galo Sánchez, concebido como un tributo al folklore nacional. La propuesta evoca la figura del arriero musical que recorre caminos con guitarra y micrófono, inspirándose en la obra de Atahualpa Yupanqui, considerado el referente fundamental de la música popular argentina.
El diseño incorpora elementos simbólicos: el corset representa la fortaleza del trabajador argentino, las botas con espuelas aluden al avance sin temor, las plumas y tonos dorados reflejan la riqueza cultural del país, mientras la bandera sobre la espalda funciona como símbolo de identidad nacional
El poncho, elemento central del vestuario, se convierte en expresión del orgullo por las raíces musicales y culturales de la nación.
Bereniece Dickenson, Miss Universo Islas Turcas y Caicos 2025, develó "El Pelícano Marrón", traje inspirado en el ave nacional del archipiélago.
El diseño busca transmitir conceptos de resiliencia, libertad y capacidad de recuperación, características que la candidata asocia con su pueblo.
Las tonalidades doradas y terrosas del traje recrean el movimiento de las alas desplegadas, mientras cada pluma funciona como recordatorio del origen de la participante.
La metáfora del pelícano —que se sumerge sin miedo y asciende con fuerza— se proyecta como representación de la determinación de los habitantes de Turks y Caicos.
La creación contó con el patrocinio del Ministerio de Educación, Juventud, Deportes y Cultura del gobierno local.