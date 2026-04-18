Mon Laferte lista hoy para su cita Femme Fatale Tour en Tegucigalpa

La cantante chilena Mon Laferte se presenta esta noche en el Palacio Universitario de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) de Tegucigalpa, en el marco de su Femme Fatale Tour.
La cantante se presentó el jueves 16 en El Salvador con un concierto de más de dos horas en el Saturnino Bengoa, que según los medios fue una mezcla de teatralidad, y un cúmulo de emociones.
Al concluir su show en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, la cantante publicó en su perfil de Instagram: "No puedo de la emoción, Gracias Mérida, ahora nos vamos para El Salvador y Honduras.
En San Salvador, miles de fans vestidos de rojo y negro inundaron el Parque de Pelotas Saturnino Bengoa y al concluir interactuaron con la cantante en su redes sociales. Cuando le preguntaron: ¿Lista para Honduras?, respondió: "Nos vemos mañana".
El atuendo de la novia es el favorito de la cantante, ella misma lo reconoció en su perfil de Instagram. Y con esa ropa y otros atuendos interpretó temas como “Femme Fatale”, “Tormento”, “Veracruz”, “Quédate esta noche” y “My One and Only”, entre otras que seguro cantará hoy en Tegucigalpa.
Mon Laferte ofreció un concierto de más de dos horas ante miles de fans en San Salvador. En el segundo acto, la intensidad no bajó. Sonaron “El gran señor”, “Pornocracia”, “La tirana”, “Vuelve por favor”, “Química mayor” y “Paisaje japonés”.
Con un público que se entregó en cada canción, el momento más significativo ocurrió cuando interpretaba el tema “Amantes suicidas” y un grupo de fanáticos le entregaron flores a la cantante.
La lista continuó con canciones como Melancolía”, “Mi buen amor”, “Otra noche de llorar” y “Tu falta de querer”, que fueron una mezcla de nostalgia, catarsis y euforia ante un público eufórico.
La cantante, cuyo nombre de pila es Norma Monserrat Bustamante Laferte, se presenta hoy en Tegucigalpa con una puesta en escena de corte teatral, con una narrativa que mezcla sensualidad, introspección y rebeldía, al estilo cabaret.
El tour Femme Fatale está marcada por el lanzamiento de su álbum más reciente e incluye canciones que interpretará esta noche que es su segunda visita al país en dos años.