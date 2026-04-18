Mon Laferte lista hoy para su cita Femme Fatale Tour en Tegucigalpa

El atuendo de la novia es el favorito de la cantante, ella misma lo reconoció en su perfil de Instagram. Y con esa ropa y otros atuendos interpretó temas como “Femme Fatale”, “Tormento”, “Veracruz”, “Quédate esta noche” y “My One and Only”, entre otras que seguro cantará hoy en Tegucigalpa.